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محافظات

مع غلق باب الترشح بمجلس النواب.. «36 فردي» تقدموا بأوراقهم بمطروح

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:48 م
محكمة مطروح
محكمة مطروح
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ايمن محمود
أغلقت لحنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمطروح برئاسه المستشار عبد الرحمن حافظ ابوابها بعد انتهاء فتره تلقي الطلبات المحدده من اللجنه العليا للانتخابات.

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وبلغ اجمالي عدد المتقدمين للترشح لانتخابات مجلس النواب بمطروح عن الدائرتين 36 مرشح فردي منهم 18 مرشح بالدائره الاولى والتي تضم مدن  مرسى مطروح والنجيله وبراني والسلوم بينما بلغ اجمالي عدد المرشحين في الدائره الثانيه 18 مرشح والتي تضم مدن الضبعه والعلمين والحمام وسيوه.

وقد بلغ  عدد المرشحين المنتمين لاحزاب مختلفه في الدائره الاولى 6 مرشحين بينما تقدم 12 مرشح مستقل بينما تقدم في الدائره الثانيه عن الاحزاب عدد 4 افراد بينما تقدم   14 مرشح   مستقل في الدائره الثانيه .

وقد سادت حاله من الهدوء في اخر ايام الترشح لانتخابات مجلس النواب بمطروح امام لجنة تلقي الطلبات  وقد رصد صدى البلد أن آخر  المرشحين الذين تقدموا باوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب قبل غلق باب الترشح بدقائق  عن الدائره الثانيه  المرشح نصار س. عن الدائره الثانيه  مستقل.

شهدت محافظة مطروح صباح اليوم الخميس بدء توافد المرشحين لمجلس الشعب لتقديم أوراقهم بمجمع محاكم مطروح.مع غلق التقدم للترشح بمجلس  النواب 36  مرشح فردي  تقدموا بأوراقهم بمطروح.

يذكر  أن محافظة  قد شهدت   إقبال كبير  و توافد المرشحين للترشح  لمجلس الشعب لتقديم أوراقهم بمجمع محاكم مطروح.

وقد  اشرف علي تلقي  طلبات الترشح   اللجنة المقررة لاستلام الطلبات بمقر محكمة مرسي مطروح بإشراف رئيس  محكمة مرسي مطروح  .   

واستقبلت لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح بمحكمة مرسي مطروح أوراق 15 مرشح  في اليوم الأول للتقدم لانتخابات مجلس الشعب.

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر.
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