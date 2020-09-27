سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 27-9-2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-9-2020؛ بدون أي تغيير منذ الخميس الماضي.
وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري، نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
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وبلغ أدني سعر للدولار مقابل الجنيه في بنوك ا" المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، بوم، الاسكندرية" نحو 15.7 جنيه لشراء و 15.8 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنوك" التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي، العربي الافريقي الدولي، الأهلي اليوناني، اتش اس بي سي، عودة، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، لتجاري الدولي" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
ووصل اعلي سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي نحو 15.72 جنيه لشراء و 15.82 جنيه للبيع.