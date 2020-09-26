AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عامل سنة مع الشغل لشروعه في قتل جاره بسوهاج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:53 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
أنغام الجنايني

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم "أ.ع.أ"، عامل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "ص.م" واطلاقه النيران عليه من سلاح ناري بسبب خلافات الجيرة بينهما بدائرة مركز العسيرات بالمحافظة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز العسيرات بلاغًا بإصابة المجني عليه بطلق ناري في الظهر، وترجع أحداث القضية إلى عام 2019.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، حيث وقعت بينهما مُشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجني عليه.

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع في قتل، تم تجديدها إلى 15 يومًا، وتمت إحالة المتهم لمحكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النائب العام يأمر بحبس المتهم بالشروع في قتل طفل داخل عجان مخبز آلي بأسوان

علاقة شاذة تنتهي بحبل المشنقة| رفض ممارسة الشذوذ مع صديقة فقتله وجنايات الزقازيق تحيل أوراقه الى المفتي

إحالة عامل لـ جنايات سوهاج.. قتل شابا بعد الاعتداء عليه جنسيا

المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لاتجاره في المخدرات بسوهاج

الإعدام لعامل قتل فلاحا بالرصاص لخلافات بينهما في الشرقية

شذوذ وجثة .. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بالشرقية

ترشيحاتنا

استقرار أسعار الذهب في ختام التعاملات

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

الفيبرومالجيا.. مرض يهاجم السيدات بسبب سوء التغذية

بعد اقتران اسمه بالزمالك.. أرقام ريتشموند بواكي مهاجم غانا

لترويج منتجات مجهولة المصدر.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب صفحة على فيس بوك

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

AdvertisementS

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

تحذير من تحالف الفيروس مع الإنفلونزا.. فيتامين د يقلل وفيات وأعراض كورونا.. تفاصيل

جلد جذاب.. نادين نجيم تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد