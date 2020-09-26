حبس عامل سنة مع الشغل لشروعه في قتل جاره بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، اليوم السبت، حكمها بمعاقبة المتهم "أ.ع.أ"، عامل، بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه "ص.م" واطلاقه النيران عليه من سلاح ناري بسبب خلافات الجيرة بينهما بدائرة مركز العسيرات بالمحافظة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز العسيرات بلاغًا بإصابة المجني عليه بطلق ناري في الظهر، وترجع أحداث القضية إلى عام 2019.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم،وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، حيث وقعت بينهما مُشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجني عليه.

وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت إليه تهمة الشروع في قتل، تم تجديدها إلى 15 يومًا، وتمت إحالة المتهم لمحكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المُتقدم.



