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رياضة

منتخب الشباب يعاود تدريباته استعدادا لدورة شمال إفريقيا فى تونس

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:50 م
منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب
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يسرى غازى
أجرى اليوم السبت منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته على الملعب الفرعي فى استاد القاهرة بعد استئناف المعسكر المفتوح الذى يستمر حتي نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ومنح ربيع ياسين لاعبي منتخب شباب الفراعنة راحة سلبية امس الجمعة بعد خوض مباراة ودية امام فريق الاتصالات أول أمس الخميس انتهت بالتعادل.

ونجح منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين فى تعديل موعد خوض مباراتين وديتين امام نظيره منتخب السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل.

كان من المقرر ان يواجه المنتخب نظيره السعودي أو البحريني في الفترة من 20 إلي 25 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شباب الفراعنة نظيره السعودي على مدار يومى 26 و29 من شهر أكتوبر المقبل فى إطار استعداد الفراعنة لتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021  بموريتانيا فى شهر مارس القادم.

واتفق الجانبين على إقامة المباراتين الوديتين فى القاهرة على ان يغادر منتخب مصر أول شهر نوفمبر القادم إلى تونس للمشاركة فى منافسات دورة شمال أفريقيا.

وتسببت إقامة انتخابات مجلس النواب المصري المقرر إقامتها يومي 24و25 أكتوبر المقبل في تعديل برنامج المباريات الودية الدولية لمنتخب الشباب المصري.

يذكر أن منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين انتظم في معسكر مفتوح بأستاد القاهرة من يوم الجمعة الماضي ويستمر حتي نهاية الشهر الجاري استعدادا لتصفيات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلةً لبطولةً كاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا2021

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