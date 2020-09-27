الحكومة تستكمل صرف رواتب الموظفين ..اعرف التوقيت

تستكمل وزارة المالية، اليوم الأحد وحتى الإثنين التالي له، بعد أن استمرت لـ 5 أيام أخرى على التوالي عمليات صرف رواتب شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالدولة للمجموعة الرابعة من الموظفين على مستوي الجهاز الإداري والجهات الخاضعة للموازنة العامة.





ومن المقرر صرف رواتب كل الجهات الخاضعة للموازنة العامة من الوزارات والجهات التابعة والمستقلة.





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وصرفت وزارة المالية رواتب العاملين بالدولة منذ الثلاثاء الماضي، إذ بدأت في تحويل رواتب أكثر من 28 وزارة وجهة تابعة ومستقلة ضمن المجموعة الأولي، إلي أن وصل إجمالي الجهات التي صرفت رواتب موظفيها أكثر من 60 جهة.





ونجحت الحكومة المصرية علي مدار الـ 4 شهور الماضية في تبكير مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة علي بطاقات الإئتمان ATM بالبنوك المصرية، لتقليل الزحام علي فروع البنوك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، و تعزيز الشمول المالي.