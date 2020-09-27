بازار بورسعيد الجديد .. نقلة حضارية لمنظومة الخدمات بالمحافظة

بورسعيد على موعد قريبا مع حدث يضاف إلى انفرادها بالمشروعات التنموية على مستوى مصر، حيث من المنتظر أن يتم افتتاح أحدث بازار جديد يضم مجمع أسواق حضارية للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق الأسماك الحديث؛ ليشكل الاثنان معا واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.





ويعد البازار الجديد الأحدث من نوعه في مصر مثلما كان سوق الأسماك، وستكون تلك المنطقة مركزا ومزارا تجاريا وسياحيا لأبناء المحافظة والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويضم البازار الذي يقام على مساحة ٢٤ ألف م٢ محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات بحيث يشكل سوق الخضراوات مع سوق الأسماك مجمعا تجاريا متكاملا، يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كافة الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى ٤ بنوك و٨ مطاعم دورين.

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وأكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان أن البازار الجديد ينهي مع سوق الأسماك أكبر بؤرة أسواق عشوائية كانت موجودة بقلب المدينة بحي العرب لتتحول إلى منطقة الداون تاون للتسوق الغذائي لأبناء المدينة وزوارها بالسوق المجمع وسوق الأسماك والخدمات الفريدة التي يضمها كلا منهما.





وأوضح المحافظ أنه جار الانتهاء من باقى الأعمال الجارية بالبازار تمهيدا لافتتاحه، مؤكدا أن البازار الجديد مصمم على أعلى مستوى وعلى نفس طراز سوق السمك الجديد فى إطار التكامل بين كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الأسواق ، والسوق الجديد يمنع التكدس والتزاحم الذى كان يعانى منها الاسواق العشوائية ببورسعيد ، ويوفر أعلى درجة من النظافة والرقى والأمان للمواطنين.