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محافظات

تعرف على شروط المشاركة في حفل الزفاف الجماعي بمطروح

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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ايمن محمود
صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على إقامة حفل الزفاف الجماعي السنوي للمحافظة لهذا العام خلال شهر نوفمبر القادم على ان يبدأ استقبال  الطلبات من خلال  الإدارة العامة للسياحة والمصايف بدءا من الاحد 27 سبتمبر ولمدة 15 يوما لمن تنطيق عليهم شروط الاشتراك فى الحفل.

أوضحت صباح توفيق مدير ادارة السياحة ان إقامة حفل الزفاف الجماعي بمطروح تقليد سنوي حرصت عليه المحافظة لمشاركة الشباب افراحهم ومساهمة المحافظة  فى  تكاليف الزواج بدون تحمل أيه مصروفات أو رسوم تيسيرا عليهم. 

وأضافت  أن محافظ مطروح وافق على بدأ تلقى طلبات الراغبين في الاشتراك في حفل الزفاف الجماعي  من غدا الاحد ولمدة 15 يوما ممن تنطبق عليهم الشروط عن طريق تقديم طلب باسم السكرتير العام بالمحافظة يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب في عقد القران وصورة عقد الزواج للمتزوجين حديثا وصورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للاطلاع عليها.

وأشارت انه يشترط ان يكون الزوجين أو أحدهما من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة .

، كما وجه محافظ مطروح  بأن الأولوية للمتقدمين ستكون لأبناء المحافظة من ذوي الاحتياجات الخاصة ،وأن يكون عقد القران حديثًا ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 6 أشهر وألا يكون قد سبق له الاشتراك في الأعوام السابقة في الزفاف الجماعي، والا يكون  قد سبق لكلا الزوجين الزواج من قبل ، كذلك لايتم اشتراك اكثر من حالة واحدة من كل أسرة إلا فى حالة عدم اكتمال العدد المقرر قبوله .

وأكد محافظ مطروح، أن المحافظة تقدم كافة التيسيرات للشباب مع تحمل كافة نفقات إقامة الحفل ولا يتحمل المتققدمين اى مصروفات او رسوم ، بالإضافة إلى تقديم عدد من الهدايا العينية لكل عروسين.
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