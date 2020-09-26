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أخبار العالم

الرئيس الإيراني: ملتزمون بإخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:52 م
حسن روحاني
حسن روحاني
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محمد عثمان

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، التزام بلاده بواجبها نحو إخراج القوات الأمريكية من منطقة الشرق الأوسط.


وقال "روحاني"، لدى استقباله وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن الوجود الأمريكي في العراق وأفغانستان ودول الخليج يضر بأمن المنطقة واستقرارها، مشيرًا إلى أن طهران تعتبر تصويت البرلمان العراقي على إخراج القوات الأمريكية من العراق خطوة إيجابية تدعمها إيران.


من جانبه، شدد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على دعم إيران للعملية السياسية العراقية، مؤكدًا أن سيادة العراق وأمنه واستقراره أمر في غاية الأهمية بالنسبة لطهران.


وأوضح "ظريف"، أن طهران ترفض أي اعتداء تتعرض له الأماكن الدبلوماسية في العراق وتؤكد ضرورة وقفها، مطالبا الحكومة العراقية بالعمل بمسؤولياتها تجاه ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني على الأرض العراقية.


يذكر أن الولايات المتحدة أعادت تفعيل نظام العقوبات على إيران، بموجب آلية يتضمنها الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه واشنطن عام 2018.


وعارضت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والصين وروسيا قرار الولايات المتحدة، مشيرين إلى أنها لا تملك السلطة لتنفيذ هذه الخطوة وذلك لأنها لم تعد طرفًا في الاتفاق النووي بعد خروجها منه.


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