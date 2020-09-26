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تحريض الجماعة «كلام مجانين».. أحمد رفعت: الشعب يرفض عنف وفوضى الإخوان

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:02 م
احمد رفعت
احمد رفعت
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هاني حسين
قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، إن تحريض جماعة الإخوان الإرهابية للخروج في مظاهرات ودعوات العنف والشغب «كلام مجانين».

وأضاف أحمد رفعت، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك حملة ممنهجة من جماعة الإخوان الإرهابية على مصر، وهم مجموعة من الحثالة والمجرمين ولا مبادئ لهم".

وتابع أحمد رفعت "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية لا يمكن توصيفهم، والشعب جرب الإخوان وشعر بالفوضى والعنف والكذب في فترة حكمهم لمصر".

وأكد أحمد رفعت أن "الشعب المصري يرفض جماعة الإخوان الإرهابية وخرج في 30 يونيو لعزلها".

ولفت أحمد رفعت إلى أن "الشعب انخدع في الجماعة لسنوات طويلة منذ نشأتها"، مضيفا "الإخوان وأبواقهم لديهم التزامات للخروج والتحريض على الدولة".

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