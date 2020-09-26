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رياضة

الألومنيوم بعد الفوز: سنقاتل من أجل الصعود

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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رباب الهواري
أكد ياسر الكنانى، المدير الفنى لفريق الألومنيوم الرياضي عقب الفوز علي فريق الإعلاميين، أن الأمل في الصعود إلي الدورى الممتاز مازال قائما وأن الفارق 5 نقاط عن المتصدر بني سويف.

وكان الألومنيوم قد فاز منذ قليل علي فريق الإعلاميين بثلاثة أهداف لهدف بالجولة التاسعة عشرة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

وقال "الكنانى"، إن الأمل في الصعود للدورى الممتاز مازال موجودا رغم فرق الـ 5 نقاط، ولكن لم نفقد الأمل وسنقاتل من أجل الصعود إلي الدورى الممتاز.

واختتم الكنانى حديثه بتقديم الشكر لمجلس إدارة نادي الألومنيوم وجماهير الفريق النجعاوى.

وسجل للألومنيوم محمود عطيتو الظهير الأيمن، وأضاف محمود عبدالحفيظ مدافع الفريق الهدف الثانى للفريق، قبل أن يعزز عبدالمجيد ياسين لاعب وسط الفريق فوز فريقه بهدف ثالث من أجمل أهداف الموسم، وسجل مهدى صبحي هدف الإعلاميين الوحيد.

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