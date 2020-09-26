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رياضة

ممر شرفي من طنطا للأهلي بطل الدوري

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:02 م
فريق الاهلى
فريق الاهلى
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يسرى غازى
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى طنطا، بقيادة رضا عبدالعال، إقامة ممر شرفي للاعبي النادي الأهلي، قبل انطلاق المباراة التى تجمع بين أبناء السيد البدوي، والشياطين الحمر، على ملعب استاد السلام.

ويواجه فريق طنطا منافسه النادي الأهلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب السلام "ستاد الأهلي" ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدورى المصري. 

ومن المتوقع أن يخوض فايلر مدرب الأهلي اللقاء بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة -علي معلول
الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية

ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجاي - محمود كهربا - أحمد الشيخ

الهجوم: أليو بادجي

ويدخل الأهلي المباراة بعد حسم لقب الدوري المصري الموسم الحالي متفوقا علي غريمه الزمالك وبالتالي سيتم تجريب عناصر جديدة في التشكيل استعدادا لنصف نهائي دورى أبطال إفريقيا.

على جانب يدخل طنطا المباراة بقيادة رضا عبدالعال بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن أمام الأهلي بعد الهزيمة الجولة الماضية أمام الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل النادي الأهلي المتوج رسميا ببطولة الدوري الموسم الحالي المركز الأول برصيد 76 نقطة بينما جاء فريق طنطا في المركز الـ18 "الأخير" برصيد 18 نقطة.
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