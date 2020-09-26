البحوث الإسلامية: فتاوى الإخوان للتحريض على العنف والشغب شاذة.. فيديو

علق نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتهم لنشر الفوضى والعنف في مصر .









وأضاف نظير عياد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" تحريض المواطنين على العنف والشغب؛ أمر خطير، وهذا الأمر ليس بفتوى".









وتابع نظير عياد:" إطلاق الفتاوى ليس بالامر اليسير والعلماء قديما أولوا الفتوى عناية فائقة "، مضيفا:" فتاوى الإخوان لهدم الدولة تعطي صورة غير صحيحة للإسلام الذي نشرف بالانتساب إليه ".









وأكمل نظير عياد:" فتوى الاخوان بالعنف والشغب شاذة وتلك الفتاوى الشاذة خطيرة للغاية لان الشذوذ في الفتوى يترتب عليه انعدام الأمن واستقرار المجتمع ".



