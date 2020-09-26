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البحوث الإسلامية: فتاوى الإخوان للتحريض على العنف والشغب شاذة.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:02 م
قيادات الجماعة الارهابية
قيادات الجماعة الارهابية
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هاني حسين
علق نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية،  على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتهم لنشر الفوضى والعنف في مصر .


وأضاف  نظير عياد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:"  تحريض المواطنين على العنف والشغب؛ أمر خطير، وهذا الأمر ليس بفتوى".


وتابع نظير عياد:"  إطلاق الفتاوى ليس بالامر اليسير والعلماء قديما أولوا الفتوى عناية فائقة "، مضيفا:" فتاوى الإخوان لهدم الدولة  تعطي صورة غير صحيحة للإسلام الذي نشرف بالانتساب إليه ".


وأكمل نظير عياد:" فتوى الاخوان بالعنف والشغب شاذة وتلك الفتاوى الشاذة خطيرة للغاية لان الشذوذ في الفتوى يترتب عليه انعدام الأمن واستقرار المجتمع ".

وأكد نظير عياد: أن " فتوى الإخوان الشاذة  أبعد ما يكون عن مناطق فتوى شرعية صحيحة التي وضعها العلماء الضوابط التي تم الاتفاق عليها".
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