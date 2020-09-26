مظاهرات كردية ضد أردوغان.. والحكومة التركية تعتقل المعارضين.. تفاصيل

نشرت قناة «الغد» تقريرا عن المظاهرات في تركيا، حيث أن الأكراد نظموا احتجاجات في المدن التركية؛ اعتراضا على الاعتقالات العشوائية.
وأكد التقرير أن حشدا من أنصار حزب الشعوب الديموقراطي الكردي في تركيا، تظاهر في أسطنبول بسبب الإعتقالات العشوائية من قبل حكومة أردوغان، وطالب المتظاهرون بالإفراج المعتقلين و بينهم أحد رؤساء البلديات.
و من جهتها، علقت إحدي المتظاهرات " الحكومة تستهدفنا لأننا نخيفهم، وهم يرونا خطرا، لكنهم ينسون أننا دائما نخرج أقوي وأعدادنا تزداد و لن نختفي.
وأضاف التقرير أن هذا الإحتجاج جاء بعد إصدار الحكومة قرارا بإعتقال 82 شخصا إتهمتهم الحكومة بانهم شاركوا في إحتجاجات الأكراد قبل 6 سنوات.
و في عام 2014 إندلعت احتجاجات في العديد من الدول التركية إتهمت الحكومة بالتقاعس في التصدي لداعش في هجومه على بلدة قوبان السورية ذات الغالبية الكردية و سقط عشرات القتلي في تلك الإحتجاجات.
الجدير بالذكر أن السلطات اعتقلت التركية 82 شخصا، بينهم شخصيات سياسية كردية بارزة للاشتباه في مشاركتهم في احتجاجات عام 2014.