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توك شو

مظاهرات كردية ضد أردوغان.. والحكومة التركية تعتقل المعارضين.. تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:24 م
الحكومة التركية تعتقل
الحكومة التركية تعتقل المعارضين
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قسم التوك شو
نشرت قناة «الغد» تقريرا عن المظاهرات في تركيا، حيث أن الأكراد نظموا احتجاجات في المدن التركية؛ اعتراضا على الاعتقالات العشوائية.

وأكد التقرير أن حشدا من أنصار حزب الشعوب الديموقراطي الكردي في تركيا، تظاهر في أسطنبول بسبب الإعتقالات العشوائية من قبل حكومة أردوغان، وطالب المتظاهرون بالإفراج المعتقلين و بينهم أحد رؤساء البلديات.

و من جهتها، علقت إحدي المتظاهرات " الحكومة تستهدفنا لأننا نخيفهم، وهم يرونا خطرا، لكنهم ينسون أننا دائما نخرج أقوي وأعدادنا تزداد و لن نختفي.

وأضاف التقرير أن هذا الإحتجاج جاء بعد إصدار الحكومة قرارا بإعتقال 82 شخصا إتهمتهم الحكومة بانهم شاركوا في إحتجاجات الأكراد قبل 6 سنوات.

و في عام 2014 إندلعت احتجاجات في العديد من الدول التركية إتهمت الحكومة بالتقاعس في التصدي لداعش في هجومه على بلدة قوبان السورية ذات الغالبية الكردية و سقط عشرات القتلي في تلك الإحتجاجات.

الجدير بالذكر أن السلطات اعتقلت التركية 82 شخصا، بينهم شخصيات سياسية كردية بارزة للاشتباه في مشاركتهم في احتجاجات عام 2014.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن 18 من بين الـ82 الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، بينهم نواب سابقون في البرلمان ورؤساء بلديات وقادة في حزب الشعوب الديمقراطي.

وتعود القضية لعام 2014 عندما اندلعت مظاهرات في شهر أكتوبر ضد حصار تنظيم داعش الإرهابي لمدينة كوباني، حيث اتهم المتظاهرون الجيش التركي بدعم تنظيم داعش الإرهابي.

وقالت صحيفة "أحوال" التركية، إن مذكرة اعتقال صدرت بحق أيهان بيلجن عمدة بلدية قارص شمال تركيا، وعدد من النواب السابقين عن حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.

وتشن الأجهزة التركية حملات ضد حزب الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المحظور بقرار من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
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