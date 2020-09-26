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ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: بإيدين شبابك (شعر)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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لما نهار الحلم فتح على أعتابك 
واتشقت عتمتك بإيدين شبابك 
ما انا قلبى فى هواكى يامصر شابك 
لقينا كتير جروا ورا نوابك 
وقتها ما عرفنا ايه صابك 

والناس من عجزهاراحوا ودقوا أبوابك 
وشيوخها قال ايه عشانها خاضوا معارك
وناس تهلل وركبت الموجة وجايه تبارك  
رسموا فيها طريق عوج وكله مسالك 
أنا خايف أنسى ونسة روحى فى غيابك 

وخايف من الى بيشوروا يرموكى فى طريق شائك
انا دمى حر .لو حد فكر فى الأذى والله هالك 
ما انتى صقر العرب ونعيش على أذكارك 
وتراب الارض تبرًا بوزن سبائك 
حتى فى غربتى وحشانى ناسك 
دا أنا الولد الى ديما فى ديلها ماسك 
قالوالى فقرا والفقر عمره ما عابك 
خوفى من ظلام يرسى على أعتابك 
خليكى وردة يتزين بها اولادك وتاج فوق رؤوس حسادك  
مسير الفجر يطرح من ثمار أعنابك 
وحماكى مقطوع وعد من أرواح شبابك
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