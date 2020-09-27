غرفة الجيزة على صفيح ساخن.. إسقاط عضوية نائب رئيس الاتحاد العام والقرار في عهدة الصناعة.. ودعم القطاع السياحي تكليف رئاسي

غرفة الجيزة: مطالب بتعديل قوانين السياحة لمواجهة دخلاء المهنة والتواكب مع معطيات العصر الحديث

"ناصر" ليس الأخير.. "التجارة" تحقق فى صحة عضوية اثنين باتحاد الغرف التجارية









اضطراب شديد تشهده الغرفة التجارية بالجيزة فى أعقاب قرار اللجنة 8 المنصوص عليها فى المادة الثامنة من قانون الغرف التجارية باستبعاد عادل ناصر النائب الثانى لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة من كافة مناصبه وإسقاط عضويته سواء فى الغرفة أو اتحاد الغرف التجارية من دورة مجلس الإدارة 2023 - 2019.





بداية الأزمة

وعلم "صدى البلد" أن الأمر لم ينتهِ عند هذا الحد فهناك اثنان آخران من مجلس الإدارة تم تأجيل نظر صحة عضويتهما لجلسة أخرى من الشهر الجارى لحضورهما أو من يمثلهما قانونا، وهما أسامة أحمد حسن أحمد الرفاعى، ومحمد قاسم صالح، عضوا المجلس اللذان سيتم إخطارهما قريبا بقرار اللجنة؛ وفى حالة إسقاط عضويتهما سيتم تصعيد 3 مرشحين آخرين من المرشحين في الانتخابات الماضية التي أجريت فى يونيو 2019 وهم على الترتيب حسب الأصوات صابر سرور الصباحى التاسع وحصد 522 صوتا وعبد الله نصر غراب العاشر وحصد 481 صوتا ومحمد زين العابدين الحادى عشر الذى حصد 420 صوتا.





الصناعة تتدخل

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قررت إحالة كل من عادل ناصر واثنين من أعضاء الغرفة وهما أسامة الرفاعى ومحمد قاسم صالح الأعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة لإسقاط عضويتهم من الغرفه بناء على التقرير المحال إليها من اللجنة التى تم تشكيلها من الوزارة لفحص عدد من الشكاوى التي تم تقديمها إلى الوزاره بسبب مخالفات اداريه منسوبه للثلاثه والذين تم إحالتهم إلى اللجنة 8 التى نص عليها قانون الغرف التجاريه والتى يرأسها نائب رئيس مجلس الدوله وعضوية الدكتور اشرف مختار وكيل اول وزارة التجاره ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجاريه الدوليه ويمثل اتحاد الغرف التجارية فيها الدكتور حاتم مصطفى ذكى عضو مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى محمد عبدالعزيز امبابى واحمد محيى الدين الخولى كممثلين لغرفة الجيزه باللجنه ؛ كما احال التقرير 8 من الموظفين بالغرفة إلى النيابة الإدارية.







وعلم "صدى البلد" أن محمد عبدالعزيز إمبابى النائب الاول لرئيس مجلس ادارة الغرفه سيتولى مؤقتا القيام باعمال رئيس الغرفه وعقب وضوح الرؤية بالنسبه للعضوين الآخرين ومعرفة المنضمين لمجلس الإدارة ستجرى انتخابات داخل مجلس الإدارة على المناصب الشاغره داخل هيئة المكتب





اجراءات لدعم المواطنين

وكانت الغرفة قد اكدت أن الغرفة تعمل بكامل طاقتها فى خدمة منتسبيها من أعضاء جمعيتها العمومية من تجار وصناع ومؤدى خدمات ، وأن كافة إدارات الغرفة مستمره فى عملها فى استخراج الشهادات وتراخيص المزاولة والسجل التجارى بالتنسيق مع مصلحة التسجيل التجارى.





وشددت على أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لخدمة المواطنين وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والقرارات التى اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتوفير احتياجات المواطنين استعدادًا للعام الدراسى الجديد حيث يتم الاتفاق مع عدد من كبرى الشركات والمصانع لعرض كافة احتياجات الاسر بأسعار تقل عن الأسواق بحوالي 35% من الملابس والزى المدرسى والأدوات المدرسيه والمكتبيه وكافة السلع الاستهلاكيه مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا





تنظيم الخدمات السياحية

وقالت دينا بكري عضو شعبة السياحة والطيران بغرفة الجيزة التجارية، وعضو غرفة شركات السياحة، إن هناك مشكلة كبيرة تواجه شركات السياحة وهي مكاتب مقدي الخدمات و شركات بير السلم التي لا يوجد لها أي ترخيص فهذه الفئة تقوم بالاعلان عبر السوشيال ميديا من فيس بوك وغيره عن تنظم رحلات سياحة داخلية وتحارب شركات السياحة ولا يوجد لها ترخيص وتضر بالعميل و الشركات والدولة معًا.





وأشارت دينا بكري إلى أن الدولة لا تحصل حقوقها من شركات بير السلم لانها غير مرخصة ولا تستطيع الحصول منها على ضرائب او مستحقات وكذلك العميل يفاجئ بأن البرامج المعلن عنها في أغلب الاحيان غير صادقة ومغلوطة ولا يستطيع الحصول على حقه لان هذه الشركات او مكاتب الخدمات غير مرخصة كما أن شركات السياحة التي تدفع التزمات الدولة ولديها تراخيص وعمالة تخسر بسبب دخلاء المهنة.





تراخيص الشركات

ودعت دينا بكري إلى ضرورة تدخل الجهات المسئولة الى وقف عمل الشركات غير المرخصة ومقدمي الخدمات عن العمل من خلال الغاء هذه الصفحات التي تروج لهم من وسائل التواصل الاجتماعي وإلزام المنشآت الفندقية بالتعامل فقط مع الشركات السياحية المرخصة من قبل وزارة السياحة ومسجلة بغرفة شركات السياحة وكذلك تقنين أوضاع مواقع الحجز الاون لاين ووضع إطار قانوني رسمي معتمد يحدد العلاقة بين الشركات السياحية والفنادق في التعامل على جلب سياحة للفنادق.





وأشارت دينا بكري إلى ضرورة تعديل القوانين المنظمة للسياحة لتتواكب مع الوضع الحالي والتطوير التكنولوجي الهائل الذي أصبح يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في قطاع السياحة





دعم السياحة ضمن التكليفات الرئاسية

وأوضحت دينا بكري أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتمة بشكل كبير بقطاع السياحة في مصر ومساندته طول الفترة الماضية والتي كان آخرها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة وتطوير مدينة سانت كاترين بشكل عام لجذب السياحة العالمية لها من محبي احة الدينية والروحانية والبيئية.





وذكرت دينا بكري أن السياحة الداخلية هي حجر الزاوية وعمود الخيمة التي يجب الاهتمام بها وتنشيطها بشكل كبير من خلال برامج جاذبة أسعار مناسبة وغير مبالغ فيها واصدار العديد من المبادرات التنشيطية للسياحة الداخلية من قبل وزارة السياحة خلال الفترة القادمة لانه في مثل الظروف الحالية من شبه توقف للسياحة الاجنبية لا نجد سوى السياحة الداخلية التي تحدث رواجًا ونشاطًا داخل المنتجعات السياحية المصرية.





وأكدت على ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة داخل الفنادق والمنتجعات للسياحة الداخلية مثل التي يتم تقديمها للسياحة الاجنبية لان بعض الفنادق تقلل من جودة خدماتها للسياحة الداخلية رغم ان تكلفة إقامة السياحة الداخلية تزيد في بعض الأحيان عن تكلفة السياحة الخارجية.