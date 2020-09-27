تقرير: هكذا منح أردوغان اليونان ما لم تكن تحلم به.. الجيش التركي يدرك عدم إمكانية صموده أمام البحرية اليونانية.. وسياسة أنقرة العدوانية تهدد استقرار المنطقة

- سر تفوق البحرية اليونانية على نظيرتها التركية في شرق المتوسط

- هكذا تمكنت اليونان من تكوين تحالفات ضد تركيا

- تهديدات أردوغان ساعد اليونانيين على توحيد الصفوف ضد التهديد التركي





كشفت صحيفة "أحوال" التركية، في نسختها باللغة الإنجليزية أمس، السبت، عن الفوائد التي عادت إلى اليونان نتيجة السياسة الإقليمية التي انتهجتها تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان.

وذكرت الصحيفة في تقرير بعنوان "هدايا أردوغان العشر إلى اليونان في خلاف شرق المتوسط"، أنه عقب العودة التدريجية للوحدات البحرية اليونانية إلى قاعدة سلاميس بعد إجراء أكبر عملية تعبئة للبحرية اليونانية في التاريخ الحديث، يمكن القول أن أزمة تركيا مع اليونان تركت للأخيرة بعض الفوائد العملية والاجتماعية والدبلوماسي، ولذلك فإن الصيف التاريخي الذي قضاه أردوغان في صراعه مع اليونان سلم خلاله 10 هدايا إلى أثينا دون أن يدري وهم:

الهدية الأولى : إن التدريبات والخبرة التي اكتسبتها البحرية اليونانية خلال الشهرين الماضيين تساوي 10 مرات تدريبات بارمينيون (المجموعة المسلحة التي جلبت استقلال أرمينيا عن تركيا)، أو بعبارة أخرى، فقد جمعوا خلال الشهرين الماضيين خبرة ومعرفة 10 سنوات وهذا شيء في غاية الأهمية خاصة أن القيادة الحالية للبحرية اليونانية تركز على تحليل كل البيانات المتاحة وترسم الاستنتاجات حول كيفية التعامل مع التهديد التركي.

وذكرت الصحيفة أن هذا ينطبق أيضًا على المستوى السياسي لقيادة البلاد التي حصلت على فرصة للإشراف على العمليات المناسبة والتي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد في المنطقة بسهولة. فهذه الأزمة كانت البروفة الأساسية لأي تطورات مستقبلية، ولذلك فإن اليونان عليها شكر أردوغان لأن الأزمة كشفت ضعف القوات البحرية التركية بشكل لم يرى من قبل.

الهدية الثانية : أداء الأطقم اليونانية.. وتقول الصحيفة إن التهديد التركي المستمر عزز مشاعر الشعور بالواجب والروح المعنوية لدى القوات البحرية اليونانية والجيش اليوناني بشكل عام، موضحة أن القوى البشرية التي تمتلكها اليونان اليوم هي العامل الفاصل في التطورات على الساحة، وهنا أصبحت اليونان تمتلك ميزة واضحة وفي غاية الأهمية.

الهدية الثالثة : التفوق الواضح للبحرية اليونانية خاصة في مجال الحرب ضد الغواصات، التي بالتأكيد أثارت تأثير سلبي على الروح المعنوية للبحرية التركية. ويعلم قادة الغواصات التركية أنه في حال نشوب أي تصعيد، فسيتم سحقهم على يد القوات اليونانية، ولا يخفى على أحد الانتصارات اليونانية في هذا المجال. كما يمكن ملاحظة علامات التوتر في صوت أردوغان، والتي تعتبر علامة الاعتراف التالي: "كيف يمكن لدولة مزقتها الأزمة الاقتصادية استمرت لعشر سنوات أن تحاصر تركيا، التي وقفت بنجاح ضد الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا وفرنسا (حسبما يعتقد أردوغان في ذهنه)؟.

الهدية الرابعة : خضعت الأطقم اليونانية وأنظمة الدعم للجيش اليوناني لشهرين من التدريب في عمليات منخفضة الكثافة، كما تعرضت القوات المسلحة اليونانية إلى نوع من العمليات التي تعتمد على أداء الآلية الداخلية في اللوجيستيات وعلم النفس وإدارة الأفراد المشاركين في العمليات.

الهدية الخامسة : كانت حادثة التصادم البسيطة بين السفن اليونانية والتركية تذكير ضروري على أهمية مهارة الملاحة وهو عامل ربما استخف به الأشخاص الذين يركزون فقط على الجانب التكنولوجي من الأسلحة، لكن هذه التجربة ستدفع اليونان إلى إعادة تحديد أولوياتها في التدريب البحري الأساسي لضباط البحرية اليونانية.

الهدية السادسة : اعتبرت الصحيفة أن فترة الصيف كانت مهمة جدًا لعائلات المسئولين في البحرية اليونانية، فعامل الأسرة هو الأساس في أداء الأفراد ومن المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه بينما كان الأسطول اليوناني في الميدان، كانت عائلات الطاقم تخوض معركتها الخاصة؛ وهذا شيء يجب أن يكون المجتمع ممتنًا له. لقد كان صيفًا صعبًا لهذه العائلات، لكنه أعدهم أيضًا للأحداث المحتملة في المستقبل.

الهدية السابعة : كانت الأزمة بين اليونان وتركيا حاسمة بالنسبة للمجتمع اليوناني، لأنها كانت بمثابة تذكير بالتهديد الوجودي على طول الحدود الشرقية للبلاد، وربما تم نسيان هذا لسنوات تقبل المجتمع اليوناني بشكل سلبي موقفًا حافظت فيه القوات المسلحة التركية على التوتر في بحر إيجه. ولذلك فإن دعم المجتمع للقوات المسلحة اليونانية والقيادة السياسية في ذلك الوقت، بغض النظر عن الهوية الحزبية، هو بمثابة رأس المال الوطني.

الهدية الثامنة : تسببت الأزمة في سقوط قناع أردوغان وإبراز نواياه ومدى استعداده للدخول في صراع حقيقي مع اليونان، حيث كشفت الأزمة أن أولائك الذين كانوا يحاولون تلطيف الجو مع تركيا خوفًا من الاصطدام بها، لم يعودوا كذلك بعد الآن.

الهدية التاسعة : أصبحت اليونان أمام المجتمع الدولي عامل استقرار في منطقة شرق المتوسط، ولكنها مصممة على الدفاع عن مصالحها الوطنية، فيما أدت الأزمة إلى النظر لأردوغان على أنه عامل تهديد للتوازن في المنطقة، وذلك بالطبع أعطى فرصة لليونان لتكوين تحالفات جديدة ضد تركيا وهذا أمر لم يحدث منذ عقود.