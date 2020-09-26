سجلنا هدفا في مرمى القناة الإرهابية.. الأوقاف تعلن افتتاح 282 مسجدا في سبتمبر

قالت وزارة الأوقاف إنها افتتحت 282 مسجدًا في شهر سبتمبر 2020م، ضمن خطة الوزارة لافتتاح (314) مسجدًا شهري سبتمبر وأكتوبر.





وقالت الوزارة إنها افتتحت 71 مسجدا الجمعة قبل الماضية تلاها افتتاح 77 مسجدا أمس الجمعة، كما أعلنت الأوقاف أنها ستفتتح 27 مسجدا الجمعة المقبل.





وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن مصر مستمرة في افتتاح المساجد على مدار 6 سنوات، مضيفا "3602 مسجدا تم إحلالها وتجديدها في 6 سنوات بتكلفة تتجاوز 3 مليارات جنيه".





وأضاف "طايع"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم افتتاح 7 مساجد جديدة في جنوب سيناء وفي الإسكندرية، كما تم افتتاح عدد من المساجد في القاهرة".



