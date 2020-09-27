AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ 651.2 مليار جنيه في يونيو

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي إلى 651.2 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 648.2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 613.5 مليار جنيه في إبريل الماضي.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن جملة ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك بلغت 204.413 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 185.41 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ 175.2 مليار جنيه في إبريل من نفس العام
وسجلت جملة نقود الإحتياطي نحو 855.6 مليار جنيه مقابل 833.6 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ788.644 مليار جنيه في مايو 2020.

وسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 157.33 مليار جنيه مقابل 123.52 مليار جنيه في مايو2020 ومقارنة بـ126.6 مليار جنيه في إبريل 2020.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

648.2 مليار جنيه نقود متداولة خارج البنك المركزي في مايو الماضي

البنك المركزي: 783.1 مليار جنيه ودائع حكومية في مايو الماضي

ترشيحاتنا

طارق سليمان: محمد الشناوي موهوب.. ومن أفضل 10 حراس مرمى في العالم

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-9-2020

بيمارس الجنس مع خالته ولا خناقة .. جيران الشاب قتيل 15 مايو: كانوا سكرانين ومحدش عارف الحقيقة

ما حكم الوصية لأحد الأبناء بشيء من التركة ؟.. الإفتاء تجيب

أسعار الذهب اليوم الأحد 27-9-2020

وفاة أحمد الفولي نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الأفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. أم تقدم طريقة سهلة لصناعة ألعاب أطفال من أكواب الشاي.. فيديو

بدون حرمان.. 5 خطوات لإنقاص الوزن سريعا بعد الولادة

سعر ومواصفات فيات fiat 500x اليوم .. صور