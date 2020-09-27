البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ 651.2 مليار جنيه في يونيو

ارتفع حجم النقد المتداول خارج البنك المركزي إلى 651.2 مليار جنيه في يونيو 2020 مقابل 648.2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 613.5 مليار جنيه في إبريل الماضي.





وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن جملة ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك بلغت 204.413 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 185.41 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ 175.2 مليار جنيه في إبريل من نفس العام

وسجلت جملة نقود الإحتياطي نحو 855.6 مليار جنيه مقابل 833.6 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ788.644 مليار جنيه في مايو 2020.





وسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 157.33 مليار جنيه مقابل 123.52 مليار جنيه في مايو2020 ومقارنة بـ126.6 مليار جنيه في إبريل 2020.