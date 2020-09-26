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عادل نعمان: تركيا سوف تتخلى عن الجماعة الإرهابية آجلا أم عاجلًا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:30 م
تركيا
تركيا
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب عادل نعمان، إن المصريين فضلوا منطق البناء والاستقرار وتجاهلوا الفوضى، لافتًا إلى أن تركيا سوف تتخلى عن الجماعة الإرهابية آجلا أم عاجلًا.

وأضاف الكاتب عادل نعمان، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن ما تفعله قنوات الإخوان هو سيناريو مكرر، ولديهم إفلاس إعلامي.

فيما قالت الدكتورة سارة نصر، مدرس الإعلام، إن هناك تكرارا للفشل في مخططات جماعة الإخوان، لافتة إلى أن هناك إعادة استخدام عدد من المشاهد لإظهار فشلهم.

وأضافت الدكتورة سارة نصر، خلال لقائها عبر زووم بالبرنامج، أن جماعة الإخوان يعيدون استخدام الوسائل التي فشلت دون الأخذ في الاعتبار وعي المواطن المصري، مشيرة إلى أن لديهم إفلاسا وفشلا.

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