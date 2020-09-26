وليد نجا يكتب: دوائر العلاقات الإنسانية وأهمية بر الوالدين

المجتمع الإنساني وحدته البنائية الفرد وبزواجه تتكون الأسرة كخلية نشطة للمجتمع مهمتها الرئيسية إعداد النشء وتربيته بحيث ينفع نفسه ومجتمعه ووطنه وأثبتت الدراسات العلمية أن الطفل يقضي ثلثي طفولته بين والديه في المنزل كبيئة محلية يتلقي فيها تدرباته الأولية في الحياة ويعتمد اعتمادا كبيرًا على والدية وتتكون بداخله الأحاسيس والعواطف الإنسانية طبقا لمدي وعي والديه وقدرتهما علي التربية السليمة فلابد من الوسطية في التعامل فلا حنية زائدة ولا قسوة غير محسوبة فالوسطية والتعامل بالقيم الحضارية تحدث توازن نفسي للأبناء * وتعريف الأسرة في صورة مبسطة هي خلية مجتعية تتكون من ذكر وأنثي يجمعهما منزل واحد ويتكاملون اقتصاديا واجتماعيا في علاقة يقرها المجتمع والدين ويحدث بينهم تناسل.
، وقد تناولت في مقال سابق بعنوان "العلاقات الأنسانية مراحلها وقوانينها "ونستكمل سلسلة العلاقات ونتحدث عن العلاقة بين الأباء والأبناء داخل الأسرة في المنزل حيث يعتبر مؤسسة تربوية أساسية في تعليم الطفل الأخلاق والقيم الدينية في جميع مراحلة العمرية من حيث التكوين والتنشئة عن طريق الثقافة المنزلية الرامية الى تشكيل وجدان الطفل ففي مرحلة الطفولة يعتمد اعتمادا كليا علي والدية وبوصولة لمرحلة المراهقة يسعي لإظهار استقلاليته بإتخاذ قراراته منفردا دون الااستفادة من خبرة الأباء مما يمثل إشكالية حياتية وتحدي للإبناء وطبقا لمدي تفهم والدية لطبيعة المراحل العمرية يجنبون أبنائهم التعرض للمخاطر الحياتية، فالعلاقة الطبيعية بينهما تعود مكاسبها عليهما معا بالنفع فهي تخفف ضغوطات الوالدين العاطفية والجسدية وتحقق أحترام الأبناء لذاتهم وتشعرهم بالسعاده والرضا كأبناء أسوياء سلوكيا ما يفيد المجتمع وتلك الدائرة محتم فصلها عن أي دوائر اخري في العلاقات الأنسانية وخاصة عند زواج الأبناء فبر الوالدين محتم يؤدية الأباء ويرده لهم الأبناء و يجب علي الآباء توفير علاقة جيّدة مع أبنائهم وتحقيق الأمن لهم في بيئة تشعرهم بالدفئ والحنان حيث تلعب العاطفة دورًا كبيرًا في تكوين علاقة صحيّة بين الآباء والأبناء يمثلها التفاهم والتفاعُل المُتبادل بينهما بحيث تشكل طفل سلوكة غير عدواني وكلما كان هناك توافق بين الوالدين أنعكس ذلك علي سلوك الأبناء إيجابيا والعكس والعلاقة بين الأباء والأبناء يمكن تصنيفا كالتالي:
* علاقة أمنة: بحيث يشعر الابن أنّه يعتمد على والديه، كما يعلم أنّهم جاهزون دائمًا لدعمه عند الحاجة.
*علاقة تجنّبيّة: بحيث يشعر الابن أن والدية عندما يلجا إليهم لن يحققا لة الأمان فيعتمد علي نفسة .
*علاقة متناقضة: بحيث يشعر الابن أن تلبية حاجاته يتم أحيانًا لذا يعتمد علي نفسة بحثا عن الأمان .
* علاقة غير مُنتظّمة: وهي علاقة فوضوية نتيجة عدم نضج الوالدين و لا يستطيع الابن التنبؤ بأفعال والديه.
*أهميّة برّ الوالدَين إذ يعدّ برهمامن أعظم الأعمال عند الله -تعالى وهو من أسباب تفريج الهموم والكُربات، فقد أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه قصّة الثلاث الذين عَلِقوا في الغار بسبب صخرةٍ، وقد فُرج همّهم بسبب عملهم الصالح، وقد كان أحدهم بارًّا بأبيه، كما ثبت عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ حتَّى أوَوْا المَبِيتَ إلى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّتْ عليهمُ الغَارَ، فَقالوا: إنَّه لا يُنْجِيكُمْ مِن هذِه الصَّخْرَةِ إلَّا أنْ تَدْعُوا اللَّهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ، فَقالَ رَجُلٌ منهمْ: اللَّهُمَّ كانَ لي أبَوَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وكُنْتُ لا أغْبِقُ قَبْلَهُما أهْلًا، ولَا مَالًا فَنَأَى بي في طَلَبِ شيءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عليهما حتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لهما غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُما نَائِمَيْنِ وكَرِهْتُ أنْ أغْبِقَ قَبْلَهُما أهْلًا أوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ والقَدَحُ علَى يَدَيَّ، أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فيه مِن هذِه الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شيئًا)
صدق رسول الله صلي الله علية وسلم .
وهنا كباحث أدق ناقوس الخطر في أمتنا العربية فقد أدرك أعداء أمتنا أهمية الاسره في المجتمع فعمدوا عن طريق القوي الناعمة إلي أنتاج ضخم من المفاهيم المغلوطة في أفلام السينما والمسلسلات وغيرها نتيجتها تؤدي إلي فساد العلاقات داخل الأسر العربية فإصبحت ظاهره الطلاق من الظواهر المرعبة في المجتمعات العربية وأصبحت هناك علاقات خارج أطار الزواج لذا أدعو الجميع إلي التريث وأعاده الصيغ المجتمعية ووضع قواعد للعلاقة بين الأزواج من خلال أنشاء أكاديميات لتعليم المقبلين علي الزواج تحت اشراف علماء الدين والمتخصصين وذلك لجعل العلاقة الزوجية سكن وليست علاقات صراعية واعتقد أن نسب الطلاق وعدد القضايا في المحاكم العربية خير دليل وخاصة في مراحل الزواج الأولي وأدعو إلي النظر في قوانين الأسره وأعلم مدي أدراك القياده السياسية المصرية لتلك القضية وأري في تصريحاتهاالمتتالية أدراك ووعي قيمي واعتقد أن تصريحة الأخير بضروره التعامل مع المرأه العاملة مع بداية العام الدراسي الجديد في أطار يراعي البعد الإجتماعي نظرا لوجود إجراءات أستثنائية للتعامل مع فيروس كرونا المستجد وتخفيض أيام الدراسة وتواجد الأبناء في المنزل بمفردهم وللجميع أقول حافظوا علي القيم المجتمعية وربوا أبنائكم كما تربيتم فنحن خير الأمم .