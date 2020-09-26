وليد نجا يكتب: دوائر العلاقات الإنسانية وأهمية بر الوالدين

المجتمع الإنساني وحدته البنائية الفرد وبزواجه تتكون الأسرة كخلية نشطة للمجتمع مهمتها الرئيسية إعداد النشء وتربيته بحيث ينفع نفسه ومجتمعه ووطنه وأثبتت الدراسات العلمية أن الطفل يقضي ثلثي طفولته بين والديه في المنزل كبيئة محلية يتلقي فيها تدرباته الأولية في الحياة ويعتمد اعتمادا كبيرًا على والدية وتتكون بداخله الأحاسيس والعواطف الإنسانية طبقا لمدي وعي والديه وقدرتهما علي التربية السليمة فلابد من الوسطية في التعامل فلا حنية زائدة ولا قسوة غير محسوبة فالوسطية والتعامل بالقيم الحضارية تحدث توازن نفسي للأبناء * وتعريف الأسرة في صورة مبسطة هي خلية مجتعية تتكون من ذكر وأنثي يجمعهما منزل واحد ويتكاملون اقتصاديا واجتماعيا في علاقة يقرها المجتمع والدين ويحدث بينهم تناسل.

، وقد تناولت في مقال سابق بعنوان "العلاقات الأنسانية مراحلها وقوانينها "ونستكمل سلسلة العلاقات ونتحدث عن العلاقة بين الأباء والأبناء داخل الأسرة في المنزل حيث يعتبر مؤسسة تربوية أساسية في تعليم الطفل الأخلاق والقيم الدينية في جميع مراحلة العمرية من حيث التكوين والتنشئة عن طريق الثقافة المنزلية الرامية الى تشكيل وجدان الطفل ففي مرحلة الطفولة يعتمد اعتمادا كليا علي والدية وبوصولة لمرحلة المراهقة يسعي لإظهار استقلاليته بإتخاذ قراراته منفردا دون الااستفادة من خبرة الأباء مما يمثل إشكالية حياتية وتحدي للإبناء وطبقا لمدي تفهم والدية لطبيعة المراحل العمرية يجنبون أبنائهم التعرض للمخاطر الحياتية، فالعلاقة الطبيعية بينهما تعود مكاسبها عليهما معا بالنفع فهي تخفف ضغوطات الوالدين العاطفية والجسدية وتحقق أحترام الأبناء لذاتهم وتشعرهم بالسعاده والرضا كأبناء أسوياء سلوكيا ما يفيد المجتمع وتلك الدائرة محتم فصلها عن أي دوائر اخري في العلاقات الأنسانية وخاصة عند زواج الأبناء فبر الوالدين محتم يؤدية الأباء ويرده لهم الأبناء و يجب علي الآباء توفير علاقة جيّدة مع أبنائهم وتحقيق الأمن لهم في بيئة تشعرهم بالدفئ والحنان حيث تلعب العاطفة دورًا كبيرًا في تكوين علاقة صحيّة بين الآباء والأبناء يمثلها التفاهم والتفاعُل المُتبادل بينهما بحيث تشكل طفل سلوكة غير عدواني وكلما كان هناك توافق بين الوالدين أنعكس ذلك علي سلوك الأبناء إيجابيا والعكس والعلاقة بين الأباء والأبناء يمكن تصنيفا كالتالي:





* علاقة أمنة: بحيث يشعر الابن أنّه يعتمد على والديه، كما يعلم أنّهم جاهزون دائمًا لدعمه عند الحاجة.

*علاقة تجنّبيّة: بحيث يشعر الابن أن والدية عندما يلجا إليهم لن يحققا لة الأمان فيعتمد علي نفسة .

*علاقة متناقضة: بحيث يشعر الابن أن تلبية حاجاته يتم أحيانًا لذا يعتمد علي نفسة بحثا عن الأمان .

* علاقة غير مُنتظّمة: وهي علاقة فوضوية نتيجة عدم نضج الوالدين و لا يستطيع الابن التنبؤ بأفعال والديه.

*أهميّة برّ الوالدَين إذ يعدّ برهمامن أعظم الأعمال عند الله -تعالى وهو من أسباب تفريج الهموم والكُربات، فقد أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه قصّة الثلاث الذين عَلِقوا في الغار بسبب صخرةٍ، وقد فُرج همّهم بسبب عملهم الصالح، وقد كان أحدهم بارًّا بأبيه، كما ثبت عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه قال: (سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كانَ قَبْلَكُمْ حتَّى أوَوْا المَبِيتَ إلى غَارٍ، فَدَخَلُوهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فَسَدَّتْ عليهمُ الغَارَ، فَقالوا: إنَّه لا يُنْجِيكُمْ مِن هذِه الصَّخْرَةِ إلَّا أنْ تَدْعُوا اللَّهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ، فَقالَ رَجُلٌ منهمْ: اللَّهُمَّ كانَ لي أبَوَانِ شيخَانِ كَبِيرَانِ، وكُنْتُ لا أغْبِقُ قَبْلَهُما أهْلًا، ولَا مَالًا فَنَأَى بي في طَلَبِ شيءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عليهما حتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لهما غَبُوقَهُمَا، فَوَجَدْتُهُما نَائِمَيْنِ وكَرِهْتُ أنْ أغْبِقَ قَبْلَهُما أهْلًا أوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ والقَدَحُ علَى يَدَيَّ، أنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حتَّى بَرَقَ الفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا، فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلكَ ابْتِغَاءَ وجْهِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا ما نَحْنُ فيه مِن هذِه الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شيئًا)

صدق رسول الله صلي الله علية وسلم .





وهنا كباحث أدق ناقوس الخطر في أمتنا العربية فقد أدرك أعداء أمتنا أهمية الاسره في المجتمع فعمدوا عن طريق القوي الناعمة إلي أنتاج ضخم من المفاهيم المغلوطة في أفلام السينما والمسلسلات وغيرها نتيجتها تؤدي إلي فساد العلاقات داخل الأسر العربية فإصبحت ظاهره الطلاق من الظواهر المرعبة في المجتمعات العربية وأصبحت هناك علاقات خارج أطار الزواج لذا أدعو الجميع إلي التريث وأعاده الصيغ المجتمعية ووضع قواعد للعلاقة بين الأزواج من خلال أنشاء أكاديميات لتعليم المقبلين علي الزواج تحت اشراف علماء الدين والمتخصصين وذلك لجعل العلاقة الزوجية سكن وليست علاقات صراعية واعتقد أن نسب الطلاق وعدد القضايا في المحاكم العربية خير دليل وخاصة في مراحل الزواج الأولي وأدعو إلي النظر في قوانين الأسره وأعلم مدي أدراك القياده السياسية المصرية لتلك القضية وأري في تصريحاتهاالمتتالية أدراك ووعي قيمي واعتقد أن تصريحة الأخير بضروره التعامل مع المرأه العاملة مع بداية العام الدراسي الجديد في أطار يراعي البعد الإجتماعي نظرا لوجود إجراءات أستثنائية للتعامل مع فيروس كرونا المستجد وتخفيض أيام الدراسة وتواجد الأبناء في المنزل بمفردهم وللجميع أقول حافظوا علي القيم المجتمعية وربوا أبنائكم كما تربيتم فنحن خير الأمم .