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اقتصاد

إنتيسا سان باولو ترفع حصتها في بنك الإسكندرية في مصر إلى 80%

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:22 ص
بنك الإسكندرية
بنك الإسكندرية
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رويترز


قال بنك الإسكندرية في بيان له إن مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية المالكة للبنك أعادت الاستحواذ على حصة مؤسسة التمويل الدولية فيه.

تمثل الحصة 39 مليون سهم بنسبة 9.75 بالمئة من أسهم البنك إلا سهما واحدا، والتي أفاد بيان البنك بأن المجموعة الإيطالية أعادت شراءها بموجب هذه الصفقة مقابل حوالي 162 مليون دولار، لتعود بذلك حيازة المجموعة في بنك الإسكندرية إلى 80 بالمئة.

كانت المجموعة قد استحوذت على 80 بالمئة من رأسمال بنك الإسكندرية في 2006، بجانب حصة الدولة المصرية الممثلة في وزارة المالية البالغة 20 بالمئة. وفي 2008، اشترت مؤسسة التمويل حصة 9.75 بالمئة من رأسمال البنك من المجموعة، لتتراجع حصة المجموعة إلى 70.25%.

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