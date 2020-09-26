برلمانى: وجود وسائل الإعلام الدولية بشرم الشيخ دعاية عالمية للسياحة المصرية

أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة باصطحاب أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتورة ياسمين فؤاذ وزيرة البيئة ل 20 مراسلا ومصورا ممثلين عن وسائل الإعلام الدولية في مصر في جولة بموقع مشاهدة الطيور المهاجرة والحوامة بشرم الشيخ بعد تطويره معتبرا هذه الجولة بمثابة أكبر دعاية للسياحة المصرية عالميا حتى تستعيد السياحة المصرية مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.





ووجه " مسعود " فى بيان له اصدره اليوم بتأكيد أسامة هيكل، وزير الاعلام أثناء الجولة على أهمية تسليط الضوء على المحميات الطبيعية ومناطق جذب السياحة البيئية كموقع رصد الطيور المهاجرة في شرم الشيخ مع العمل على رفع الوعي بأهمية الحفاظ عليها وأيضا تأكيد الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بأن موقع رصد الطيور المهاجرة تم تطويره وتحويله من منطقة طاردة لمكان يجذب آلاف الطيور المهاجرة والحوامة سنويا ويجذب العديد من السياح كجزء من السياحة البيئية في مصر مما يدعم الاقتصاد المصري.





وكان أسامة هيكل قد شارك في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي نظمها الطيار محمد مناع وزير الطيران المدني وبحضور وزراء البيئة والسياحة و30 سفير وقنصل وممثلين عن السفارات الأجنبية بمصر بجانب عدة مسئولين وشخصيات عامة ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، وذلك للاضطلاع على تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة داخل مطار شرم الشيخ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.



