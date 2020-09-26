خبير: جماعة الإخوان تجيد خلق واقع وصور تليفزيونية افتراضية..فيديو

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الارهابية، تريد أن ينساق الشعب إلى مربعهم، حتى نعيش حالة من التوتر والترقب، وما حدث كان مجرد صناعة صورة فضائية وتليفزيونية افتراضية.









وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم " المذاع على قناة "الحياة"، أن الجماعة الإرهابية تقوم بالإعداد لما سيحدث قبلها بفترات، حيث يقومون بتحديد عدة أماكن للتجمع ومن ثم يخرجون إلى أماكن بها تجمع طبيعي وعادي في الطبيعة ويقوم أحدهم بتصوير هذا التجمع وكأنه مظاهرات ضد السلطة.









وأوضح أن جماعة الإخوان تهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار واليقين داخل نفوس الشعب المصري، معقبا: جماعة الإخوان متخصصة في صنع الفبركة ونشر الأكاذيب والوهم.









وتابع: بعد ثورة 30 يونيو ووعي الشعب ووقوفه ضد الإخوان ومخططاتهم ضرب التنظيم في مقتل وأصابهم الشتات والفقدان نتيجة ما يعرف بـ زلزال ثورة 30 يونيو.





وأشار إلى أن التنظيم الحالي أصبح داخله العديد من التشتت والتصدع، معقبا: التنظيم المتواجد على الأرض مجرد فلول لا يعملون إلا في وجود الأموال فقط.









وأكمل، النظام الإخواني أصبح حاليا يستخدم الأطفال من أجل نشر أفكارهم، مشددا على أن تنظيم الإخوان منذ تأسيسه كان يهدف إلى تمثيل إرادة أخرى غير المتواجده حاليا ولا يزال يهدف إلى تحقيق هذه الإرادة.