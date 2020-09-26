حوادث وضحايا فى يوم.. مصرع طالب قفز عاريا من الخامس بـ 15 مايو.. السيطرة على النيران المشتعلة ببئر مياه جرجا بسوهاج

- إصابة طفل باختناق إثر اندلاع حريق بشركة سوناك بمدينة دمنهور

-إصابة 12 في حادثي سير بصحراوي وادي النطرون بالبحيرة









تباشر النيابة التحقيقات في واقعة مصرع طالب جامعى عقب سقوطه من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو.









وكشفت التحريات الأولية في الواقعة، سقوط الطالب عقب ضبطه يمارس الرذيلة مع خالته في شقتها، وذلك بعد تواجد نجل خالته ورؤيته مع والدته، وأثناء هروبه سقط من الطابق الخامس.









تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب متوفى، وبالانتقال عثر على جثة الشاب عاريا، وتبين أنه طالب جامعى ومتوفى عقب إصابته بإصابات بالغة بعد سقوطه من الطابق الخامس.









وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب كان يمارس الرذيلة مع خالته في شقتها، وأثناء ذلك حضر نجل خالته وشاهدهم في وضع مخل فحاول الشاب الهروب فقفز من الشرفة ليسقط قتيلا.









كما تبين من التحريات أن العلاقة بين القتيل وخالته دامت لأكثر من 60 يوما، حيث كان الشاب يتردد عليها حال تواجدها بمفردها، ليمارسان الرذيلة سويا.









ويوم الواقعة حضر نجل خالته للمنزل وسمع أصواتا في غرفة النوم وحين توجه إليها، شاهد أمه وابن خالته عاريا يمارسان الرذيلة، فهرب نجل خالته إلى الشرفة ليقفز منها.





كما تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، من إخماد النيران المُشتعلة ببئر مياه جرجا، الذي حفره الأهالي ببيت خلاف لري الزراعات بمنطقة الجبل الغربي.









وذلك من خلال استخدام كميات كبيرة من الرغاوي لإخماد نيران الحريق بالبئر.









وكانت قد انتهت اللجنة المُشكلة من شركة البترول بمحافظة أسيوط، مُعاينة بئر المياه المُشتعل بمنطقة الجبل الغربي بمركز جرجا بسوهاج.









وقد انتهت اللجنة من المُعاينة إلى احتمالية وجود حقل بترول أو غاز طبيعي بالمكان بنسبة من 10 إلى 15%، وهو ما يرجحه وجود كسر في الصخور المتواجدة بباطن الأرض بالمكان بسبب تركيب ماسورة المياه على عمق حوالي 200 متر.









وأفادت اللجنة أن البترول أو الغاز دائمًا ما يكون على عمق حوالي من 1500 إلى 2000 متر وهو ما يرجح نسبة ضئيلة وجود حقل بترول في المكان، وأخذت عينات مياه وتربة من البئر لتحليلها لبيان مدى إمكانية الوصول بدقة أكثر لوجود بترول أو غاز بالمكان من خلال بيان وجود غاز أو بترول في التربة.









وسوف يتم التأكد خلال عدة أيام من وجود بترول أو غاز من عدمه من خلال رصد حركة النار ونسبتها من حيث الزيادة بنفس القوة أو نقصانها.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود إشارة من إدارة الحماية المدنية بالمحافظة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي بنشوب حريق وظهور نيران كثيفة ببئر مياه حفره الأهالي بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.









وعلى الفور تم التحرك من قبل رجال الاجهزة الأمنية، لمُعاينة مكان الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن رجال الإطفاء بمساعدة قوات الحماية المدنية، لم يستطيعوا السيطرة على النيران المُشتعلة ببئر مياه من حفر الأهالي بغرض الاستخدام في ري الزراعات بالمنطقة، ورجح الجميع أن البئر به بترول.









ومازالت النيران مُشتعلة حتى الآن بالبئر، وينتظر الجميع فريقًا من منظمة البترول لفحص البئر وإصدار بيانًا رسميًا بما تسبب في اشتعال النيران به.









حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.





فيما أصيب طفل، بحالة إختناق اثر اندلاع حريق هائل في فرع ثلاجات شركة سوناك الأهلية للتجارة على الطريق الزراعي بمدينة دمنهور محافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع ثلاجات علي الطريق الزراعى.





انتقل رجال الحماية المدنية وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





وأسفر الحادث عن إصابة "السيد شعبان السباعي ١٦" بحالة اختناق وتم نقل المصاب إلي المستشفى العام بدمنهور لتلقي العلاج اللازم.





كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف بموقع الحادث، لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.









وفى سياق متصل أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادثي تصادم بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.









تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين ملاكي بالكيلو 117 بالطريق الصحراوي "القاهرة- الإسكندرية" اتجاه الإسكندرية.









وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي، وهم كل من "ناهد هندي أحمد، أحمد طارق محمود، ثروت سعيد عبده، أحمد سعيد عبده، هدي عبد الودود عبدالله"، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.





كما تلقى مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نقل بالطريق الصحراوي الكيلو 150 اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي، وهم كل من:" محمود ابراهيم عبد الرازق، كرم السيد عبد الكريم، محمد منصور السقا، أشرف محمد شاكر، رمضان السيد عبد الكريم، محمد صبحي محمد، محمد رجب، وتم عمل الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.



