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رياضة

رقم كارثي لـ تشيلسي أمام ويست بروميتش

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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عمر سلامة
خاض نادي تشيلسي شوطًا أول للنسيان أمام منافسه وست بروميتش في الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد استقباله ثلاثة أهداف خلال 27 دقيقة فقط ليتأخر بثلاثية نظيفة مع نهاية الشوط، فيما حقق رقمًا كارثيًا باستقباله لهذه الأهداف الثلاثة.

وجاء الهدف الأول من خطأ مباشر من الظهير الأيسر ماركوس ألونسو الذي مرر كرة خاطئة استقبلها لاعب وست بروميتش ماتيو بيريرا الذي مررها بدوره إلى زميله كالوم روبينسون ليفتح الأخير لنفسه الزاوية ويسددها مباشرة على يسار الحارس ويلي كاباييرو.

أما الهدف الثاني، فجاء من خطأ مباشر ثان بعد تمريرة من ألونسو لزميله تياجو سيلفا الذي أخطأ في استقبالها لتعبر من تحت أقدامه وتصل إلى كالوم روبينسون الذي لم يتردد في الانطلاق بها نحو المرمى وإسكانها شباك كاباييرو.

الهدف الثالث جاء من ضربة ركنية استقبلها دارنل فورلونج برأسه لتصل إلى المدافع المتقدم كايل بارتلي أمام المرمى ليضعها بسهولة في الشباك مستغلًا تغطية رييس جيمس لمصيدة التسلسل بشكل ساذج.
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