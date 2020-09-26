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أخبار البلد

بعد تجديد الثقة.. علاء ثابت: الأهرام ديوان حياة المصريين وأجدد العهد للحفاظ على دورها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:29 م
الكاتب الصحفي علاء
الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام
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قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، إنه لا يزال يشعر بعظم التحدى والمسئولية، الذي عبر عنه قبل ثلاثة أعوام وبضعة أشهر فور تشريفه بتولي مسئولية رئاسة تحرير مؤسسة الأهرام العريقة.

 وأضاف ثابت على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تعقيبًا على تجديد الثقة له كرئيس لتحرير الجريدة العريقة، إن الأهرام التى شاركت عبر حوالى قرن ونصف من الزمان وما زالت تشارك فى تشكيل الوجدان المصرى والعربي، هى بكل تأكيد ديوان الحياة فى مصر والوطن العربي.

 وأكد الكاتب الكبير أنه قد عاهد محرري وكتاب الأهرام وقراءها على  أن يحافظ للأهرام على دورها التاريخى كواحة للرأى وملتقى لجميع التيارات والأفكار ومنبر للإخبار الحر الصحيح بما يخدم حق القارئ وأن تبقى كعهدها منحازة للدولة المصرية وثورة شعبها الأبي في 30 يونيو 2013، مضيفًا أنه اليوم وبعد تجديد الثقة فيه لاستكمال المسيرة، يشعر إزاء تلك الثقة الكبيرة برغبته العميقة في تجديد الالتزام بالمُضي على نفس العهد، ودعا الزملاء الجدد وكذلك الذين تم تجديد الثقة فيهم، لمضاعفة جهودهم للحفاظ على الصحافة المصرية كأحد أهم الروافع للدولة المصرية ومواجهة الحملات المغرضة التي يشنها محور الشر على الدولة المصرية وشعبها العظيم.


وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد عقدت اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت السادس والعشرين من سبتمبر2020، لمناقشة التغييرات الصحفية وَفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018، وتم تجديد الثقة لرئيس تحرير الأهرام علاء ثابت وآخرين، كما تضمن الاجتماع تغييرات في مواقع مختلفة.
بعد تجديد الثقة.. علاء ثابت: الأهرام ديوان حياة المصريين وأجدد العهد للحفاظ على دورها
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