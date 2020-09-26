هجمات متبادلة دون أهداف| التعادل السلبي يسيطر على مواجهة الأهلي وطنطا بعد 30 دقيقة

مرت 30 دقيقة من أحداث المباراة التي تقام بين فريقي طنطا والنادي الأهلي ، على ملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة 30 من بطولة الدوري الممتاز بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.
ونفذ لاعبو النادي الأهلي بعض المحاولات المبكرة لتسجيل الهدف الأول من خلال عرضية محمد هاني لتصل إلي رأس محمود كهربا ليتمكن حارس طنطا من التصدي لها .
ولجأ لاعبو طنطا إلي التمريرات القصيرة في وسط ملعبهم بعد تكثيف لاعبو الأهلي الهجمات على مرمي أبناْء السيد البدوي .
وفي الدقيقة "21" حاول لاعبو طنطا من الاقتراب من مرمة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لتسجيل هدف مباغت ليتمكن دفاع المارد الأحمر من استخلاص الكرات والحفاظ على شباكهم .
وتمكن وليد عادل لاعب نادي طنطا من تسديد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي .
وجاء تشكيل طنطا لمواجهة الأهلي كالتالي :
حراسة المرمى: محمد أشرف.
الدفاع: محمود مسعود، سليمان عبدربه، ايهاب سمير، محمد الشاذلي.
الوسط: وليد عادل، مصطفي امين، عبدالرحمن الدح.
الهجوم: أحمد إستيعابي، هاني رشدي، محمد ماجد أونش.
بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي :
محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي، وفي الأمام أحمد الشيخ وجونيور آجاي ومحمود كهربا ومروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وياسر إبراهيم وأليو بادجي ومحمد فخري ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج ومحمود وحيد وحسين الشحات وعربي بدر