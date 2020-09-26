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فن

محمد إمام ينعي الراحل المنتصر بالله

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:39 م
محمد امام
محمد امام
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أحمد إبراهيم
نعى الفنان محمد امام الرحل المنتصر بالله والذى توفى عن عمر يناهز 70 عاما وذلك بعد صراع مع المرض. 
وقال محمد إمام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الفنان الكبير المنتصر بالله". 


كان الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، تُوفي صباح اليوم، السبت، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. 

المنتصر بالله، بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح عام 1970، حيث اُشتهر بالأعمال الكوميدية مثل "حضرات السادة العيال، وعائلة سعيدة جدا، وشارع محمد علي، وعلشان خاطر عيونك، ومطلوب على وجه السرعة، والعالمة باشا".

وتألق دراميًا وسينمائيًا في العديد من الأعمال الهامة منها مسلسل "أرابيسك.. أبناء ولكن.. آن الأوان.. أيام المنيرة.. لن أمشي.. طريق الأمس.. عيون.. راجل وست ستات".

وفي السينما شارك في عدد من الأفلام منها "المغنواتي .. الطيب افندي .. التحدي.. الزمن الصعب.. الحدق يفهم .. أسوار المدابغ .. المواطن مصري.. حارة الجوهري.. حتحب وتقب .. ضد الحكومة".
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