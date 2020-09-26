تشيلسي يتعادل بصعوبة 3-3 مع ويست بروميتش في الدوري الإنجليزي

أفلت تشيلسي من فخ مضيفه وست بروميتش ألبيون، بفضل لاعبيه الصغار، وتعادل بشكل مثير بنتيجة 3-3، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد خسارة في أول جولتين بعد العودة إلى البريمييرليج، ضد ليستر سيتي 0-3 وإيفرتون 2-5، كاد وست بروميتش أن يحقق أول فوز له بالمسابقة هذا الموسم، لولا ريمونتادا لاعبي تشيلسي بالشوط الثاني.

بدوره، واصل تشيلسي تخبطه واكتفى بالتعادل، بعدما خسر في الجولة الماضية ضد ليفربول 0-2، علما أنه انتصر في الجولة الأولى على برايتون 3-1.

وست بروميتش تقدم بنتيجة 3-0 في أول 27 دقيقة من عمر المباراة بفضل الهدايا التي قدمها خط دفاع تشيلسي ومن ورائه حارس مرماه الأرجنتيني ويلي كاباييرو.

أهداف وست بروميتش سجلت عن طريق كالوم روبينسون بالدقيقة 4، فيما أضاف اللاعب نفسه هدفا ثانيا في الدقيقة 25، وأحرز كيلي بارتلي هدفا ثالثا بعدها بدقيقتين.

تشيلسي انتفض في الشوط الثاني، وقام بريمونتادا رائعة بفضل نجومه الصغار خريجي أكاديمية النادي، حيث أحرز 3 أهداف عبر ماسون مونت وكالوم هودسون أودودي وتامي أبراهام بالدقائق 55 و70 و92.