مساعد وزير الداخلية الأسبق يوجه رسالة جريئة للإعلام للقضاء على الإخوان

شدد اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، على ضرورة أن يحرص الإعلام في مصر على التواصل مع الشباب، والوصول إلى فكرهم، موجها رسالة إلى الإعلام، قائلا: "خاطبوا الشباب بلغتهم".









وطالب "الرشيدي"، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم" الفضائية، بعرض الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية بدلا من عرض مشاهد التخريب والدمار، مضيفا: "انجازاتنا بتغيظهم".









وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الشعب المصري لفظ الإخوان، وادرك مخططاتهم، حيث لم يعد هناك وجود على الأرض للإخوان.