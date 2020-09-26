عميد تربية عين شمس: اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثانى للفرقة النهائية وجار إعلانها

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم اعتماد النتيجة ولكن جاري إعلانها للطلاب عبر الصفحة الرسمية للكلية منوها انه نسبة النجاح كبيرة ولا تقل عن 80 %.

الجدير بالذكر وافق مجلس كلية التربية بجامعة عين شمس على الشروط الآتية لنقل القيد و التحويلات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١

أولًا: نقل القيد:





تقبل الكلية تحويل طلاب الفرقة الأولى ونقل قيدهم بشرط ألا يزيد عدد الطلاب عن الطاقة الإستيعابية للكلية على النحو التالى:-

عدد طلاب الفرقة الأولى (المحولين من كليات مناظرة أو المنقول قيدهم، أو المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى بداخل الكلية) بشعب اللغات لا يتجاوز 10% من عدد الطلاب المقيدين بهذه الشعب وذلك طبقًا لأعلى الدرجات .





يشمل التحويل ونقل القيد للشعب العلمية التى تدرس باللغة الإنجليزية (الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – العلوم البيولوجية والجيولوجية) بنفس شروط القبول بهذه الشعب.





ثانيًا: فرق أعلى:-

تقبل الكلية تحويلات طلاب الفرقة الثانية ( التعليم العام أو الأساسي ) من كليات التربية أو الكليات المناظرة خارج نطاق التوزيع الجغرافى.

وفقًا للشروط التالية:-

- عدد الطلاب المحولين لا يتجاوز نسبة (5%) من عدد الطلاب المقيدين بالشعب المطلوب التحويل إليها .

-أن يكون الطالب المحول ناجحًا فى جميع المقررات التى درسها فى السنة الأولى بتقدير جيد جدًا.

- أن يحتوى ملف الطالب على المحتوى العلمى لمقررات النجاح ؛ وذلك لعمل المقاصة لحالته ، بالإضافة إلى بيان بالدرجات العددية التى حصل عليها الطالب.

-فى حالة عدم وجود درجات عددية للطالب فى مقرر ما يعطى الطالب الحد الأدنى للتقدير الذى حصل عليه الطالب فى هذا المقرر

- إذا زادت المواد المفروضة على الطالب بعد عمل المقاصة عن مادتين ، يتم قبول الطالب بالفرقة الأدنى وتكون حالته "باقيًا للإعادة".





ثالثًا: لا تقبل الكلية:-

التحويل من الفرقة الأولى من الكليات المناظرة التى تقع فى نطاق القاهرة (تربية حلوان و كلية البنات جامعة عين شمس).





التحويل إلى الفرقة الثالثة والرابعة (تعليم عام/تعليم أساسى)





رابعًا: المؤهلات العليا:-

تقبل الكلية عددًا من الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات أو معاهد معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 5% من عدد الطلاب المقبولين بالكلية كما يسمح لهؤلاء الطلاب الإلتحاق بالشعب العلمية باللغة الإنجليزية (الفيزياء – الكيمياء – رياضيات – علوم بيولوجية وجيولوجية) مع إلغاء شرط الخمس سنوات من الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.





ويشترط لقبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس للكلية مايلى :-

الحصول على الثانوية العامة (علمي) للتقدم إلى الأقسام العلمية بالكلية وأيضًا الثانوية العامة (أدبي) للتقدم إلى الأقسام الأدبية بالكلية.

تقديم مايفيد تفرغ الطالب للدراسة حيث تقع الكلية في نطاق الكليات العملية على أن يعامل الطالب كدارس جديد بلا اعفاء من اى مقررات مشابها لما سيقوم بدراسته.