AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد تربية عين شمس: اعتماد نتيجة امتحانات الدور الثانى للفرقة النهائية وجار إعلانها

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:48 م
عميد تربية عين شمس
عميد تربية عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس انه تم الانتهاء من امتحانات الدور الثاني وسط إجراءات احترازية مشددة .

وأضاف عميد كلية التربية خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم اعتماد النتيجة ولكن جاري إعلانها للطلاب عبر الصفحة الرسمية للكلية منوها انه نسبة النجاح كبيرة ولا تقل عن 80 %.

الجدير بالذكر وافق مجلس كلية التربية بجامعة عين شمس على الشروط الآتية لنقل القيد و التحويلات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١
أولًا: نقل القيد:

تقبل الكلية تحويل طلاب الفرقة الأولى ونقل قيدهم بشرط ألا يزيد عدد الطلاب عن الطاقة الإستيعابية للكلية على النحو التالى:-
عدد طلاب الفرقة الأولى (المحولين من كليات مناظرة أو المنقول قيدهم، أو المحولين من التعليم العام إلى التعليم الأساسى بداخل الكلية) بشعب اللغات لا يتجاوز 10% من عدد الطلاب المقيدين بهذه الشعب وذلك طبقًا لأعلى الدرجات .

يشمل التحويل ونقل القيد للشعب العلمية التى تدرس باللغة الإنجليزية (الرياضيات – الفيزياء – الكيمياء – العلوم البيولوجية والجيولوجية) بنفس شروط القبول بهذه الشعب.

ثانيًا: فرق أعلى:-
تقبل الكلية تحويلات طلاب الفرقة الثانية ( التعليم العام أو الأساسي ) من كليات التربية أو الكليات المناظرة خارج نطاق التوزيع الجغرافى.
وفقًا للشروط التالية:-
- عدد الطلاب المحولين لا يتجاوز نسبة (5%) من عدد الطلاب المقيدين بالشعب المطلوب التحويل إليها .
-أن يكون الطالب المحول ناجحًا فى جميع المقررات التى درسها فى السنة الأولى بتقدير جيد جدًا.
- أن يحتوى ملف الطالب على المحتوى العلمى لمقررات النجاح ؛ وذلك لعمل المقاصة لحالته ، بالإضافة إلى بيان بالدرجات العددية التى حصل عليها الطالب.
-فى حالة عدم وجود درجات عددية للطالب فى مقرر ما يعطى الطالب الحد الأدنى للتقدير الذى حصل عليه الطالب فى هذا المقرر
- إذا زادت المواد المفروضة على الطالب بعد عمل المقاصة عن مادتين ، يتم  قبول الطالب بالفرقة الأدنى وتكون حالته "باقيًا للإعادة".

ثالثًا: لا تقبل الكلية:-
التحويل من الفرقة الأولى من الكليات المناظرة التى تقع فى نطاق القاهرة (تربية حلوان و كلية البنات جامعة عين شمس).

التحويل إلى الفرقة الثالثة والرابعة (تعليم عام/تعليم أساسى)

رابعًا: المؤهلات العليا:-
تقبل الكلية عددًا من الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها من كليات أو معاهد معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات بنسبة 5% من عدد الطلاب المقبولين بالكلية كما يسمح لهؤلاء الطلاب الإلتحاق بالشعب العلمية باللغة الإنجليزية (الفيزياء – الكيمياء – رياضيات – علوم بيولوجية وجيولوجية) مع إلغاء شرط الخمس سنوات من الحصول على الدرجة الجامعية الأولى.

 ويشترط لقبول الطلاب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس للكلية مايلى :-
الحصول على الثانوية العامة (علمي) للتقدم إلى الأقسام العلمية بالكلية وأيضًا الثانوية العامة (أدبي) للتقدم إلى الأقسام الأدبية بالكلية.
تقديم مايفيد تفرغ الطالب للدراسة حيث تقع الكلية في نطاق الكليات العملية على أن يعامل الطالب كدارس جديد بلا اعفاء من اى مقررات مشابها لما سيقوم بدراسته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

شروط التحويلات ونقل القيد بكلية التمريض جامعة عين شمس

ننشر شروط التحويلات ونقل القيد في كلية البنات بـ جامعة عين شمس

شروط التحويل ونقل القيد بكلية الحقوق جامعة عين شمس

ننشر شروط التحويلات ونقل القيد بكلية الزراعة جامعة عين شمس

ألسن عين شمس تعلن شروط التحويلات ونقل القيد.. اعرف التفاصيل الآن

ترشيحاتنا

شوبير يحذف رسالته المثيرة للجدل بشأن أزمة نادي القرن

كمين جوي.. إصابة مقاتلة تركية في مناوشات مع الطيران اليوناني

مساعد وزير الداخلية الأسبق يوجه رسالة جريئة للإعلام للقضاء على الإخوان

ريال مدريد يقترب من الصفقة الأهم

عادل نعمان: تركيا سوف تتخلى عن الجماعة الإرهابية آجلا أم عاجلًا

أحمد موسى يعرض تسريبا صوتيا لـ إرهابي يكشف خطة الإخوان لإنهاك الشرطة

AdvertisementS

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

بعد اتهام ترامب للصين.. منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ.. فيديو

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

نداء عاجل من التعليم الإماراتية لأولياء الأمور | تفاصيل

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

شوبير يحذف رسالته المثيرة للجدل بشأن أزمة نادي القرن

شبكة إفريقية: آبي أحمد يحاول تهدئة مخاوف مصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

توب أسود.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقه زوجها شريف سلامة

طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات