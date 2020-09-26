وزير الشباب يتفقد نادي أسيوط الرياضي ويتابع مشروعات رياضية وترويحية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، السبت، نادي أسيوط الرياضي برفقة رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية، ولفيف من قيادات الوزارة.





والتقي وزير الشباب، بالفتيات المشاركات بمشروع "1000 فتاة 1000 حلم" التابع لوزارة الشباب والرياضة الذي يهدف لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أن انتشار كرة القدم النسائية أصبح أمرا ذا أهمية ليس فقط رياضيا بل ثقافيًا واجتماعيًا في خدمة المجتمع والتصدي للشائعات المغلوطة بمشاركة الجميع.





ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن "مشروع 1000 بنت 1000 حلم" يتابع باهتمام كبير من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبات وضم أفضل العناصر للمنتخب ورعايتهم بشكل جيد من أجل إنشاء قاعدة سليمة للكرة النسائية.





وفي شأن متصل، أشاد صبحي بجهود المشاركات بالمعسكر الترويحي الترفيهي في برنامج الرياضة من أجل التنمية الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وبالشراكة مع اليونيسيف.





كما تفقد وزير الشباب والرياضة الأنشطة الرياضية المقامة بنادي أسيوط الرياضي من ألعاب رياضية ومجمع حمامات السباحة وصالات العاب الكاراتيه والتايكوندو.





وفي ختام جولته بالنادي، وجه الدكتور أشرف صبحي أسمي عبارات الشكر والامتنان للواء عصام سعد محافظ أسيوط وجميع قيادات المحافظة علي حفاوة الاستقبال.