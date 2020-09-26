AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يتفقد نادي أسيوط الرياضي ويتابع مشروعات رياضية وترويحية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، السبت، نادي أسيوط الرياضي برفقة رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور جمال محمد علي، عضو اللجنة الخماسية، ولفيف من قيادات الوزارة.

والتقي وزير الشباب، بالفتيات المشاركات بمشروع "1000 فتاة 1000 حلم" التابع لوزارة الشباب والرياضة الذي يهدف لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أن انتشار كرة القدم النسائية أصبح أمرا ذا أهمية ليس فقط رياضيا بل ثقافيًا واجتماعيًا في خدمة المجتمع والتصدي للشائعات المغلوطة بمشاركة الجميع.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن "مشروع 1000 بنت 1000 حلم"  يتابع باهتمام كبير من قبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، من أجل الوقوف على مستوى جميع اللاعبات وضم أفضل العناصر للمنتخب ورعايتهم بشكل جيد من أجل إنشاء قاعدة سليمة للكرة النسائية.

وفي شأن متصل، أشاد صبحي بجهود المشاركات بالمعسكر الترويحي الترفيهي في برنامج الرياضة من أجل التنمية الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسيوط وبالشراكة مع اليونيسيف.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة الأنشطة الرياضية المقامة بنادي أسيوط الرياضي من ألعاب رياضية ومجمع حمامات السباحة وصالات العاب الكاراتيه والتايكوندو. 

وفي ختام جولته بالنادي، وجه الدكتور أشرف صبحي أسمي عبارات الشكر والامتنان للواء عصام سعد محافظ أسيوط وجميع قيادات المحافظة علي حفاوة الاستقبال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يفتتح المنشآت الجديدة بنادي الزمالك

وزير الرياضة يتفقد مجمع صالات السلة والطائرة بنادي الزمالك

في حضور كبار الشخصيات العامة.. مرتضى منصور يفتتح منشآت الزمالك الجديدة.. وإطلاق اسم أشرف صبحي على الصالة.. ومسجد لطبيب محمد مشالي.. وناد جديد خلال عام

فاروق جعفر: من ينتقد مرتضى منصور فليذهب لزيارة نادي الزمالك‏.. فيديو

وزارة الشباب والرياضة تواصل فعاليات المشروع القومي للأيتام

أشاد بالطفرة الإنشائية.. وزير الرياضة يشارك في مران رواد الكاراتيه بنادي الزهور

ترشيحاتنا

لترويج منتجات مجهولة المصدر.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب صفحة على فيس بوك

وليد سليمان يكشف عن قرب رحيل فايلر ويدعم محمد يوسف لقيادة الأهلي

كومان: لم أطلب رحيل سواريز.. وغضب ميسي طبيعي

نداء عاجل من التعليم الإماراتية لأولياء الأمور | تفاصيل

تفاصيل تشييع جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله

بحر غاز طبيعي أم لا.. تعرف على تقرير اللجنة العلمية حول نيران بئر مياه سوهاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

توب أسود.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقه زوجها شريف سلامة

طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات