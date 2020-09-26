بين الغضب والإنكار.. حال تنظيم الإخوان بعد فشل مخططاتهم.. فيديو

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان تم تشكيله من أجل خلق إدارة وأجندة أخرى على أرض الواقع، متابعا: التنظيم في بدايته كان رهين الأجندة والإرادة البريطانية، ثم انتقلت إلى الإرادة الأمريكية، وحاليا انتقلت الإدارة إلى تركيا وقطر.









وأوضح خلال حواهر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تع الدولة الوحيدة التي نجت من مؤامرة الربيع العربي، معقبا: الخلافات متواجده في التنظيم الإرهابي من فترات كبيرة.









وتابع: الخلاف المتواجد بين النظام ليس له علاقة بالفكر أو الهدف، معقبا: لأن التنظيم الإخواني أجمع يهدف إلى تحقيق أمر واحد وهو الإيقاع بالدولة المصرية حتى لا تصبح مصر دولة حقيقة بكافة مؤسساتها.









وأضاف تنظيم الإخوان حاليا أصبحوا يترنحون بين الغضب والإنكار من جانب الشعب المصري و تفكيره ووعيه الجدي، بالإضافة إلى أنهم يستثيرون غضبا مع كل خطوة تقوم بها البلاد في سبيل التطور والتقدم.









وشدد على أن التنظيم الإرهابي دائما ما يضع الوسائل مكان الغاية، معقبا: إلقاء القبض على محمود عزت كان بمثابة نهاية لهذا التنظيم الإرهابي.