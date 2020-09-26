AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بين الغضب والإنكار.. حال تنظيم الإخوان بعد فشل مخططاتهم.. فيديو

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:54 م
تنظيم الإخوان
تنظيم الإخوان
Advertisements
إسراء صبري
قال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم الإخوان تم تشكيله من أجل خلق إدارة وأجندة أخرى على أرض الواقع، متابعا: التنظيم في بدايته كان رهين الأجندة والإرادة البريطانية، ثم انتقلت إلى الإرادة الأمريكية، وحاليا انتقلت الإدارة إلى تركيا وقطر.


وأوضح خلال حواهر ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر تع الدولة الوحيدة التي نجت من  مؤامرة الربيع العربي، معقبا: الخلافات متواجده في التنظيم الإرهابي من فترات كبيرة.


وتابع: الخلاف المتواجد بين النظام ليس له علاقة بالفكر أو الهدف، معقبا: لأن التنظيم الإخواني أجمع يهدف إلى تحقيق أمر واحد وهو الإيقاع بالدولة المصرية حتى لا تصبح مصر دولة حقيقة بكافة مؤسساتها.


وأضاف تنظيم الإخوان حاليا أصبحوا يترنحون بين الغضب والإنكار من جانب الشعب المصري و تفكيره ووعيه الجدي، بالإضافة إلى أنهم يستثيرون غضبا مع كل خطوة تقوم بها البلاد في سبيل التطور والتقدم.


وشدد على أن التنظيم الإرهابي دائما ما يضع الوسائل مكان الغاية، معقبا: إلقاء القبض على محمود عزت كان بمثابة نهاية لهذا التنظيم الإرهابي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضائح التنظيم.. قيادي منشق يكشف مصير الخلاف بين مرتزقة الإخوان

صراع داخلى على كعكة التمويل.. تفاصيل الخلاف بين مرتزقة الإخوان في قطر وتركيا

فضائح الجماعة تستمر.. أزمة التمويل تشعل الخلاف بين أذرع مرتزفة الإخوان.. ومتخصصون: صراع قديم ودائم

مرصد الإفتاء: جماعة الإخوان دأبت على إثارة العنف وتعطيل مصالح العباد.. وفشل محاولاتها لإثارة الفوضى يعكس وعي المواطنين والتفاف الشعب حول قيادته

30 يونيو فضحت المؤامرة.. باحث: الجماعة الإرهابية كانت تسعى لتأسيس جناح إسلامي صهيوني في المنطقة.. فيديو

خبير: جماعة الإخوان تجيد خلق واقع وصور تليفزيونية افتراضية..فيديو

ترشيحاتنا

إبرام اتفاقية| خبير لوائح يوجه نصيحة للأهلي لحل أزمة فايلر

شبكة إفريقية: آبي أحمد يحاول تهدئة مخاوف مصر والسودان بشأن سد النهضة

خاص | الاتحاد السكندري يستهدف ضم ظهير الأهلي

السعودية تكشف عن الطفرات الجينية المسببة فى الإصابة بفيروس كورونا

تفاصيل تشييع جنازة الفنان الراحل المنتصر بالله

طريقة عمل قهوة إنقاص الوزن

AdvertisementS

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

بعد اتهام ترامب للصين.. منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ.. فيديو

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

نداء عاجل من التعليم الإماراتية لأولياء الأمور | تفاصيل

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

شوبير يحذف رسالته المثيرة للجدل بشأن أزمة نادي القرن

شبكة إفريقية: آبي أحمد يحاول تهدئة مخاوف مصر والسودان بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

توب أسود.. داليا مصطفى تخطف الأنظار برفقه زوجها شريف سلامة

طريقة عمل الكانيلوني بأسهل الخطوات