نائب اقتصادية البرلمان يطالب بقروض حسنة لمحدودي الدخل لتسهيل سداد مخالفات التصالح

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن مبادرة "حياة كريمة" برزت دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل على مساندة الفقراء ومحدودي الدخل بعد أن قامت بتخصيص 150 مليون جنيه لسد غرامات التصالحات، لافتا إلى أن تلك المبادرات يرجع الفضل في انطلاقها للرئيس السيسي وحرصه الدائم على تقديم الدعم للمواطنين.





ناشد "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الدولة بمنح قروض حسنة بالتنسيق بين وزارتي التضامن والأوقاف، وذلك لتسهيل سداد قيمة المخالفات لأجل طويل بالنسبة للفئة غير القادرة علي دفع الرسوم دفعة واحدة، حيث يتم ذلك من خلال مكاتب الشئون الاجتماعية لكل منطقة بالتحري الدقيق عن المستحقين.





أشار النائب إلى أنه لابد من وجود دور فعال لرجال الأعمال تجاه مشكلات المجتمع وخاصة القضايا الطارئة مثل هذا الأمر قائلا:" من الطبيعي حتى ده واجب قبل كونه فعل خيري"، كما أن الدولة ستضع ذلك التعاون في الاعتبار من خلال تسوية الضرائب لهم.





وتابع السيد قائلا:" بالنسبة لقيمة المتر وتحديدها 50 جنيها هو سعر متوسط ومناسب وفقا للقانون المعلن، فالدولة تضع أعباء المواطنين علي كاهلها وتسعى دائما لتحقيق العدل والحياة الكريمة من خلال خطى وتشريعات تهدف إلى تحقيق التنمية لكافة طبقات الشعب".





جاء ذلك بعد أن قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مبادرة "حياة كريمة" خصصت 150 مليون جنيه لدفع قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء لأكثر 8 محافظات احتياجا في مصر.





وأضاف مصطفى زمزم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الـ 8 محافظات احتياجا في مصر هي محافظات أسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد ومطروح والبحيرة.





وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، قائلا: "نعمل على تطوير قرى هذه المحافظات في المرحلة الأولى وجزء كبير من المرحلة الثانية، والدولة بدأت تهتم بالشرائح المحتاجة إلى الدعم، وبعض رجال الأعمال والأحزاب السياسية أعلنوا مساعدة هذه الأسر".





وأوضح مصطفى زمزم، قائلا: "دعونا مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتخفيف العبء على المواطنين، لأن الكثير منهم لا يستطيع دفع قيمة التصالح، وهنا الدولة ترسخ مبادئ معينة، حيث لا تعفي المواطنين بشكل كامل، لكنها تطبق القانون، لكنها لا تنسى الأسر غير القادرة أيضًا".



