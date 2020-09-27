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اقتصاد

اليوم .. الحكومة تمول عجز الموازنة بـ 18 مليار جنيه

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تطرح وزارة المالية، اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 273 يوما؛ بغرض تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

ومن المستهدف ان تجري عمليات بيع تلك الأذون بـ 18 مليار جنيه.


وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية، إنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري علي عمليات طرح أجل 91 يوما بـ 8 مليارات جنيه و أجل 273 يوما بـ 10 مليارات جنيه.

ومع طرح الوزارة لأذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه سيتبقي لها طرحين اثنين من أدوات الدين بقيمة 27.5 مليار جنيه .

وتسعي وزارة المالية لزيادة موارد الخزانة العامة من أدوات الدين لتدبير عجز الموازنة وتلبية احتياجاتها  خلال العام المالي الجاري.
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