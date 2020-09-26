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تنسيقية شباب الأحزاب: تم الاستعانة بلجنة التدريب والتطوير لتأهيل الشباب والكوادر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:48 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين
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قسم التوك شو
قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسين، إن التنسيقية تشهد حركة كبيرة تزامنا مع الانتخابات النيابية سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب ، مشيرآ إلى  أن التنسيقية منذ نشاتها تعتنى بحقوق  مصر التاريخية و تعاونها مع المجتمع الدولي للتصدى التنظيمات الارهابية .  

وأشار عضو التنسيقية خلال مدخلة تليفونية مع الاعلامية رانيا هاشم برنامج "مانشيت " المذاع على  "أكسترا نيوز " ، إلى أن هناك إعادة تنظيم للجان النوعية تماشيآ مع خطة التطوير الحالية، مضيفآ أن التنسيقية تعمل على تجهيز الملفات التي ينقشها مجلس النواب و الشيوخ .

و أعلن  درويش  أن  التنسيقية تعيد تنظيم لجانها النوعية من ضمنها  لجنه الحماية المجتمعية التي تهتم بشئون التنمية الأجتماعية و تحقيق جودة البناء و معيشة المواطن و ذوي الإعاقة و التشريعات الخاصة بالاسرة المصرية.

وأضاف أن هناك لجنه إقتصادية معنيه بالعمل  على الملفات السياسة والاقتصادية مضيفآ أن  هناك أيضآ لجنة الشئون الخارجية  تتواصل مع الدول الشقيقة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية.

وأوضح درويش أن أبرز اللجان لجنه البحث العلمي للتركيز على مراحل التعليم المختلفة و بناء أجيال  جديدة لديها القدرة على  الوعي و الثقافة العلمية لمواجهة التطور التكنولجي بالإضافه إلى  لجنة البيئة و الطاقة .
  
و لفت إلى أنه تم الاستعانه بلجنة التدريب و التطوير  لتأهيل شباب التنسيقية و  الكوادر التي يكتب لها النجاح لإدارة شئونها داخل مجلس النواب .
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