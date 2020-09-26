فاكسيرا تكشف عن إجراءات متابعة المتطوعين بعد الحصول على لقاح كورونا.. فيديو

قالت هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إنه بعد قيام المتطوع بإجراء التحاليل، يتم عمل مسحة لكل متطوع قبل أن يخضع للحقن باللقاح، للتأكد من أن المتطوع غير مصاب بفيروس كورونا.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، بعد حصول المتطوع على اللقاح ينتظر لدينا لمدة لا تقل عن نصف ساعة لمتابعة ظهور أى أعراض عليه، فيما يعرف بـ مرحلة ما بعد التطعيم.





وأكملت: بعد مرور 24 ساعة من حصوله على الجرعة يتم متابعة المتطوع من قبل الوزارة، لمتابعة حالته الصحية بعد الحصول على اللقاح.





وأكدت أنه في حالة ظهور أى أعراض بعد الحصول على اللقاح يقوم المتطوع بالتواصل مع الوزارة عن طريق الخط الساخن والأطباء، معقبة: يتم متابعة المتطوع على أيام وهم اليوم الثالث والسابع والرابع عشر للتأكد من سلامته.









وأوضحت بعد مرور 21 يوم يحصل المتطوع على جرعته الثانية من اللقاح،





وتابعت: يتم متابعة المتطوع وإجراء الفحوصات لمعرفة هل استجابت المناعة للقاح وقامت بتكوين أجسام مضادة أم لا.