AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استمرار منع الشيشة.. الحكومة: نتخذ أي إجراء نراه مناسبًا حال زيادة مصابي كورونا

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:56 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
Advertisements
هاني حسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فترة ذروة الكورونا في مصر أكسبتنا العديد من الخبرات وأصبح لدينا كتيب ننظر له للتعامل مع الوضع الوبائي على أرض الواقع.

وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم وضع خطة لتقليل الأعداد والكثافات داخل المدارس والجامعات لتوفير الحماية للطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع نادر سعد: "نأمل في أن الإجراءات الاحترازية في المدارس والجامعات تُحد من انتشار فيروس كورونا مُجددًا".

ولفت نادر سعد: "إذا ارتأت الحكومة أن هناك إجراءً معينًا يتحتم علينا اتخاذه مع زيادة الأعداد سيتم اعتماده على الفور وكل الخيارات متاحة".

وأكمل نادر سعد: "لجنة مكافحة كورونا تحدد طبيعة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الوضع الوبائي في مصر"، مضيفا:"استمرار منع تقديم الشيشة في القهاوي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. فيديو

متحدث الوزراء: إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا أثبتت نجاحها على أرض الواقع

عودة فرض حظر التجوال وارد في أي وقت| الحكومة تكشف مفاجأة صادمة عن عدد مصابي كورونا اليوم.. شاهد

خبراء أوبئة: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد فرص إصابات ووفيات كورونا.. فرض حظر التجول يرتبط بانتشار العدوى..ونشر التوعية بالإجراءات الوقائية والاستعانة بالمتعافين لسرد قصص معانات ضرورة

الصحة العالمية: أعداد المصابين بكورونا ستزيد مع عودة المدارس.. لا يوجد لقاح حتى الآن للوقاية من الفيروس.. وقرار عودة الدراسة يرتبط بالوضع الوبائي في كل بلد

الصحة العالمية تحذر من زيادة الإصابات بـ كورونا بعد عودة الدراسة..ولا يوجد لقاح حتى الآن للوقاية.. وكشف حقيقة الموجة الثانية

ترشيحاتنا

اللي هيقرب هيتقتل| الجزيرة تتفق مع إرهابي في أسيوط لمواجهة الشرطة.. تسريب صوتي

شوبير يحذف رسالته المثيرة للجدل بشأن أزمة نادي القرن

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

استمرار منع الشيشة.. الحكومة: نتخذ أي إجراء نراه مناسبًا حال زيادة مصابي كورونا

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

AdvertisementS

مظاهرات نزلة السمان| من الشركة المتحدة لـ عملاء قطر وتركيا "خالتي بتسلم عليك" ..فيديو

الحكومة توجه هذه الفئة من أصحاب المخالفات بالتقدم للتصالح فورا.. فيديو

التحقيق مع مرتضى منصور.. مصدر بالجبلاية يكشف آخر تطورات شكاوى الأهلى

سبب تأجيل مراسم دفن الفنان المنتصر بالله ..فيديو

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

عاوز حقي وحق إبني.. غضب بين أسرة ضحايا مذبحة كفر الدوار عقب صدور الحكم

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

إكسترا نيوز تكشف مفاجأة من العيار الثقيل.. بعد قليل

3 سنوات حبسًا وغرامة 50 ألفًا لأب ونجله لإتجارهما بالمواد المُخدرة في سوهاج

بعد اتهام ترامب للصين.. منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي المنشأ.. فيديو

بعد تعليقها على خبر ارتباط طليقها معز مسعود بـ حلا شيحة| 10 صور لـ بسنت نور الدين

العاشر - العاصمة الإدارية - السلام.. معلومات تفصيلية عن أول قطار كهربائي في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأطفال أكثر عرضة للإصابة به.. دراسة تكشف عن علامة جديدة لـ كورونا

الطريقة الصحيحة لإخفاء العيوب بالمكياج

عصير طبيعي يعزز صحة القلب.. ودراسة: يحسن اتساع التدفق ويزيد حجم الشرايين