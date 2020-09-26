استمرار منع الشيشة.. الحكومة: نتخذ أي إجراء نراه مناسبًا حال زيادة مصابي كورونا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فترة ذروة الكورونا في مصر أكسبتنا العديد من الخبرات وأصبح لدينا كتيب ننظر له للتعامل مع الوضع الوبائي على أرض الواقع.





وأضاف نادر سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم وضع خطة لتقليل الأعداد والكثافات داخل المدارس والجامعات لتوفير الحماية للطلاب والحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع نادر سعد: "نأمل في أن الإجراءات الاحترازية في المدارس والجامعات تُحد من انتشار فيروس كورونا مُجددًا".





ولفت نادر سعد: "إذا ارتأت الحكومة أن هناك إجراءً معينًا يتحتم علينا اتخاذه مع زيادة الأعداد سيتم اعتماده على الفور وكل الخيارات متاحة".





وأكمل نادر سعد: "لجنة مكافحة كورونا تحدد طبيعة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمواجهة الوضع الوبائي في مصر"، مضيفا:"استمرار منع تقديم الشيشة في القهاوي".



