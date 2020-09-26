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لتخفيف الأعباء عن المواطنين| تفاصيل مبادرة "هنساعدك تتصالح"

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
إستعرض الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار، تفاصيل مبادرة "هنساعدك تتصالح"، لتخفيف الأعباء على المواطنين ضمن المبادرات الإجتماعية.

قال محمد عنتر منسق مبادرة هنساعدك تتصالح، إن بدء العمل على هذه المبادرة منذ أكثر من أسبوعين لمراعاة تقنين أوضاع المخالفين من غير القادرين  على السداد.

وأردف:" جار تحضير مجموعة من الإجتماعات مع وزارات الداخلية والتنمية المحلية والتضامن الإجتماعي لبحث تنفيذ الفكرة".


وأكمل:" سيتم رصد المواطنين الأكثر إحتياجًا ومحدودي الدخل لمساعدتهم في تقنين أوضاعهم، مضيفا:" الدولة يجب أن تحصل على مستحقاتها من المخالفين".

ونوه إلى أن المبادرة بها شق توعوي للقادرين المخالفين للتوجه للتصالح.

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