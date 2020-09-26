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توك شو

توقعات بتسجيل 50 الف إصابة بـ كورونا يوميا في بريطانيا خلال أكتوبر| تفاصيل

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال الإعلامي خالد مصطفى، إن  المواطنين في لندن يرفضون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا رغم ارتفاع نسب الاصابة والتي وصلت لأكثر من 6 الاف حالة يوميا .

وأضاف خالد مصطفى  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك   توقعات بـ تسجيل 50 ألف حالة يوميا في بريطانيا بداية من الشهر المقبل .

وتابع خالد مصطفى:"  الحكومة البريطانية تخشى من الاغلاق لأن  عملية الإغلاق  الماضية  كبدت الاقتصاد البريطاني خسائر فادحة ".

وأكمل خالد مصطفى:"  عملية الإغلاق في بريطانيا مرة اخرى من الممكن ان تطيح  بالاقتصاد البريطاني  والحكومة البريطانية لا ترغب في الإغلاق الكلي ".

وتابع خالد مصطفى:" هناك مطالبة في البرلمان البريطاني  بتضييق الخناق على جماعة الإخوان ومحاولة تصنيفها كجماعة إرهابية في البرلمان البريطاني ".

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