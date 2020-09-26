توقعات بتسجيل 50 الف إصابة بـ كورونا يوميا في بريطانيا خلال أكتوبر| تفاصيل

قال الإعلامي خالد مصطفى، إن المواطنين في لندن يرفضون الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا رغم ارتفاع نسب الاصابة والتي وصلت لأكثر من 6 الاف حالة يوميا .





وأضاف خالد مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه هناك توقعات بـ تسجيل 50 ألف حالة يوميا في بريطانيا بداية من الشهر المقبل .





وتابع خالد مصطفى:" الحكومة البريطانية تخشى من الاغلاق لأن عملية الإغلاق الماضية كبدت الاقتصاد البريطاني خسائر فادحة ".





وأكمل خالد مصطفى:" عملية الإغلاق في بريطانيا مرة اخرى من الممكن ان تطيح بالاقتصاد البريطاني والحكومة البريطانية لا ترغب في الإغلاق الكلي ".





وتابع خالد مصطفى:" هناك مطالبة في البرلمان البريطاني بتضييق الخناق على جماعة الإخوان ومحاولة تصنيفها كجماعة إرهابية في البرلمان البريطاني ".



