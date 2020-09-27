صحة النواب تحذر من ارتفاع نسبة إصابات كورونا

قال سامي المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن خطر فيروس كورونا مازال موجودا، وينبغى أن يعلم المواطنون خطورة هذا الفيروس اللعين، وخصوصا بعد أن ارتفعت نسبة حالات الإصابة بدول الجوار.





وأكد "المشد" لـ"صدى البلد"، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى أن المرض مازال موجودا، وخير دليل على ذلك وجود إصابات يومية وحالات وفاة.





أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وضع انتشار فيروس كورونا فى مصر مطمئن، ولكن هذا لا يعطى الثقة فى التخفيف من الإجراءات الاحترازية. يأتى ذلك بعد أن





وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دى أم سى"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن دول أوروبا وبعض دول الجوار تشهد وضعا غير مطمئن بالنسبة لانتشار فيروس كورونا، حيث بدأت الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا.



