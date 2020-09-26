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رياضة

مدير مديرية الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول.. صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
شهد إجتماع منطقة الإسماعيلية للمينى فوتبول برئاسة المهندس أحمد عبد الخالق،  حضور سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

جاء الاجتماع لمناقشة نشر اللعبة بالإسماعيلية ومناقشة لائحة المسابقات، إضافة لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا قبل إنطلاق دورى منطقة الإسماعيلية، مطلع نوفمبر المقبل.

شهد الإجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة إسماعيل  حفنى نائب رئيس المنطقة،  وعلى بدوى المشرف العام على لجنة المسابقات وخالد عزب المشرف على لجنة شئون العضوية ونانسى القاضى المشرف العام على لجنة الإعلام، ومحمد جاد المدير التنفيذي للمنطقة.
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