مدير مديرية الشباب والرياضة يشارك في اجتماعات منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول.. صور

شهد إجتماع منطقة الإسماعيلية للمينى فوتبول برئاسة المهندس أحمد عبد الخالق، حضور سامى عبد الحليم مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية.





جاء الاجتماع لمناقشة نشر اللعبة بالإسماعيلية ومناقشة لائحة المسابقات، إضافة لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة جائحة كورونا قبل إنطلاق دورى منطقة الإسماعيلية، مطلع نوفمبر المقبل.



