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محافظات

غدًا.. انطلاق المرحلة الثانية للتجريع ضد البلهارسيا في 4 قرى ببني سويف

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:33 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق،الاستعدادات الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من التجريع ضد مرض البلهارسيا  والتي تبدأ غدا الأحد 27سبتمبر الجاري  وتنتهى يوم الخميس  8 أكتوبر المقبل، ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا  بحلول عام 2022.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية وضرورة توعية المواطنين بأهمية التجاوب مع الحملات والتطعيمات التي تقوم بها  وزارة الصحة والسكان ،بهدف الوقاية من بعض الأمراض التي تؤثر علي صحة المواطنين وتذليل كافة العقبات، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية والجهات ذات الصلة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة والمطلوبة لتحقيق المستهدف من  الحملة. 
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 من جانبه أضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تنفذها الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة، مشيرا إلى أن عدد البؤر المستهدفة هي  4 بؤر على مستوى 3 إدارات صحية بالمحافظة. 

وأوضح وكيل وزارة الصحة في بني سويف بأن هذه الحملة تستهدف تجريع 7250 مواطنا باستخدام عقار ( البرازيكوانتيل )،وذلك بواقع 2600 بقرية على حمودة مركز ناصر ، و 550 بالزرابي و 2600 بسنور مركز بني سويف ، و1500بحزيرة ببا ، حيث تقوم على التجريع فرق عمل من إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية بإدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية والإدارات الصحية. 

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