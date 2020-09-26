الدوري الإسباني.. ريال مدريد ينهي الشوط الأول متقدما بهدف على بيتيس

تقدم نادي بيتيس على ضيفه نادي ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإسباني.





افتتح الأوروجواياني فيدي فالفيردي التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 14، بعد متابعة للكرة العرضية التي أرسلها كريم بنزيما من الجهة اليمنى.





وفي الدقيقة 35، عادل الجزائري عيسى ماندي النتيجة لـ بيتيس بكرة رأسية رائعة وسط سوء في الرقابة الدفاعية من كاسميرو.





وسجل ويلي كارفايو الهدف الثاني لـ بيتيس في الدقيقة 37 من تسديدة قوية فشل كورتوا في التعامل معها، ليتقدم بيتيس في الشوط الأول بهدفين مقابل هدف.





يذكر أن نادي ريال مدريد تعادل في مباراته الاولى أمام سوسيداد سلبيًا في الجولة الثانية من الليجا.