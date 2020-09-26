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محافظات

محافظ بني سويف: مولنا 101 مشروع بـ 20 مليون جنيه ضمن مشروعك خلال سبتمبر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:24 م
مبادرة مشروعك
مبادرة مشروعك
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التقرير الدوري لمبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية" مشروعك" ،والذي عرضه السكرتير العام،حيث بلغ إجمالي تمويل المشروعات المنفذة "خلال شهر سبتمبر الجاري" 101 مشروعا بقيمة 19 مليونًا و656 ألف جنيه، والتي توفر 131 فرصة عمل .

 أكد محافظ بني سويف أهمية المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية،وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية(بنك مصر ،الأهلي، القاهرة،الزراعي، الإسكان،الإسكندرية)،بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين(غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك. 

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وأشار إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع  الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتشجيع ثقافة العمل الحر،والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة . 

 من جانبها أضافت نهى محمد،مدير مشروعك على مستوى المحافظة، أنه "وتنفيذا لتوجيهات المحافظ"فقد تم توفير منظومة عمل بالمحافظة متكاملة لدعم المبادرة وتعظيم الاستفادة منها،وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الخطوات العملية منها دعم جهود الجهات المعنية مثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،وتيسير أعمال المنظومة بالجهاز،بجانب تنفيذ حزمة من البرامج التوعوية بالمشاركة مع المجتمع المدني بأهمية العمل الحر والإنتاج .

فيما أوضح المهندس سامح ماهر مساعد مدير مشروعك، أنه "خلال الشهر الجاري" تقدم 145 مواطنا بطلبات للحصول على تمويل لمشروعات بقيمة 43 مليوناً و776 ألف جنيه، حيث تمت الموافقة على 101 مشروع منها بقيمة 19 مليوناً و656 ألف جنيه، والتي انطبقت عليها شروط ومعايير التمويل. 

وأشارت إلى أن تكليفات المحافظ بمتابعة المقرات والمتقدمين والمستفيدين من خلال لجان بالمراكز ،والتي تقوم بالمرور الدوري والمستمر على المشروعات لرصد المشكلات والعقبات والتأكد من جدية المقترضين وإعداد تقارير  دورية أسبوعية وشهرية وعمل اجتماعات بمسئولي المقرات وممثلي الجهات المختلفة المشاركة في المشروع وكذا استقبال المواطنين المتقدمين بالمكتب لتذليل العقبات وحل المشكلات ومتابعة وتطوير الأداء لتعظيم الاستفادة من المشروع ولتحقيق الغرض منه . 
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