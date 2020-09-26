دولفين يهاجم أخطبوطاً بطريقة مثيرة.. شاهد ماذا حدث

في مشهد، نادرًا ما يتم تصويره، التقط علماء الأحياء في البرتغال لقطة نادرة لدولفين وهو يلتهم أخطبوطا، لكن يبدو أن الوجبة لم تكن سهلة.





من المعروف أن الأخطبوط غالبًا ما يكون جزءًا من وجبة الدلافين، لكنه في نفس الوقت يشكل خطورة على تلك الثدييات بسبب المجسات الطويلة المليئة بالماصات.





وتظهر صورة حديثة التقطها متخصصون من جمعية البحوث البحرية البرتغالية، المعركة بين دولفين من نوع "ريسو" والأخطبوط.





ويتضح في الصورة تشبث الأخطبوط بشدة برأس الدولفين، الذي كان يحاول ابتلاعه بين فكيه.





وقالت الجمعية في تعليقها على الصورة إنها قدمت واحدا من أكثر الملاحظات إثراء، وتابعت "رأينا دولفين ريسو يتغذى على أخطبوط.. مشاهد مثل هذه نادرة جدا.. لذلك كان الجميع متحمسين.. كان يومًا جيدًا للباحثين والمتدربين".



