برلمانى: تحية قلبية للمصريين لفضحهم أكاذيب وفبركة قناة "الخنزيرة" القطرية

وجه النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب تحية قلبية للمصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية لنجاحهم فى فضح وتعرية اكاذيب وسموم واشاعات قناة " الخنزيرة " القطرية.





وقال " الحناوى " فى بيان له اصدره اليوم إن الشعب المصرى العظيم نجح فى فضح كذب وتدليس قناة الجزيرة القطرية وذلك بعد بثها لقطات على إنها مظاهرات لأعضاء الجماعة الإرهابية وقيامها بإدخال أصوات من مظاهرات 30 يونيو عام 2013 والتى ثار فيها ملايين المصريين ضد حكم جماعة الاخوان الارهابية ودولة المرشد والفاشية الدينية.





وأكد عضو مجلس النواب، ان المصريين خاصة من الشباب المصرى الواعد كان لهم دورهم الكبير فى فضح اكاذيب هذه القناة الارهابية التى تحرض على الارهاب امام العالم كله من خلال كشف الحقائق الكاملة للفيديوهات الكاذبة التى تبثها قناة الخنزيرة.





وأعرب النائب محمد هانى الحناوى عن ثقته التامة فى التفاف ال 100 مليون مصرى خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لاستكمال الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الرئيس السيسى لمصر وشعبها.



