هل يجب إعادة الوضوء إذا انتقض أثناء قراءة القرآن .. أمين الإفتاء يجيب

ورد العجمي، قائلًا: إن قراءة القرآن دون وضوء تصح ولكن من الموبايل أو من حفظك، أما من المصحف فلا يصح أن تقرأ القرآن وأنت غير طاهر لقوله تعالى {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}.





من جانب، بين الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الإنسان عند قراءته للقرآن الكريم أن يكون متوضأ لقوله تعالى "لا يمسه إلا طاهر".





وأفاد ممدوح فى إجابته على سؤال « أحفظ القرآن ولكن قال لى أحد لابد من الوضوء أثناء حفظى للقرآن فهل هذا صحيح؟»، أن قراءة القرآن ليس من الضروري لها الطهارة الصغري، أما الذى يشترط له الطهارة الصغرى هو مس المصحف الورقي، فمن يشق عليه الوضوء حال لمسه للمصحف فله أن يمسك الموبايل ويقرأ منه ولا يلزم له الطهارة.





وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن من حفظ القارئ، فإذا كان القارئ حافظًا فله أن يقرأ ما يشاء بدون وضوء والوضوء للقراءة مندوب، ولكن تحرم قراءة القرآن على الرجل الجنب وعلى الحائض والنفساء.



