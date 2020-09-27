ناجح: شكل ومحتوى جديد لبوابة دار الهلال وهدفنا دعم الدولة والوقوف في وجه الإرهاب

قال الكاتب الصحفى خالد ناجح رئيس تحرير مجلة الهلال وكتاب الهلال ورواية الهلال ورئيس تحرير البوابة الإلكترونية لدار الهلال، أن البوابة سيكون لها شكل وانطلاقة جديد لمحتواها بالتعاون مع رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة والهيئة الوطنية للصحافة بقيادة المهندس عبدالصادق الشوربجي.





وأضاف ناجح لـ "صدى البلد " أنه سيتم تغير المحتوي بالكامل، مؤكدا أنه سيسعى إلى منافسة البوابات الإلكترونية الكبيرة.





وأضاف أن دار الهلال تمتلك ثروة صحفية كبيرة من الأرشيف الصحفي والتاريخ المصري بالكامل.





وأوضح ناجح، أنه لابد أن نستفيد من هذا الأرشيف في تقديم تاريخنا، في بوابة دار الهلال، وسنعتمد على نوع الخبر وليس كم الخبر ومحتواه، وسنتعمد أيضا على اللقطة.





وتابع ناجح، أنه لا يوجد لدينا إمكانيات ننافس بها في الكم، لذلك سننافس بالكيف، والمهم تحقيق الهدف، مؤكدا أن البوابة ستكون مؤثرة وإضافة فى دعم الدولة المصرية في نهجها ومسيرتها، وستكون إحدى القوى الناعمة المؤثرة خلال الفترة القادمة.





وأشار ناجح إلى أنه يتمنى أن تضم بوابة دار الهلال جميع التيارات والآراء، مالم تكن إرهابية أو متطرفة تهدم ثوابت الدولة، لأنها مع الدولة المصرية وبعض الآراء الوطنية المعارضة مرحب بها، لكن علي أساس وطني، للوقوف في وجه الإرهاب والجماعات المتطرفة والإخوان الإرهابية.





وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعًا برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة السبت الموافق 26/9/2020 ، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقًا للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.





وقال عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة ان التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها، حيث إنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.





وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة، وتمنى الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها، مؤكدًا وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.





كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.