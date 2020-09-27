أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة.. إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة وفض بكارة.. وإحداهن: مارس معي الجنس غصبا وأصبت بمرض نفسي

-الضحية الأولى فى التحقيقات.. لبت دعوة المتهم بحضورها لمنتجعه السكني واستقلت سيارته





- الضحية الثانية فى التحقيقات.. قام المتهم باصطحابها إلى أعلى سطح العقار سكنها وتقبيله لها وملامسة موطن عفتها









أمر النائب العام بإحالة المتهم «أحمد بسام زكي» إلى «محكمة الجنايات المختصة»؛ لمحاكمته عن الاتهامات المسندة إليه من هتكه عرض ثلاث فتيات - لم يبلغن ثماني عشرة سنة ميلادية - وتهديدهن وفتاة أخرى كتابةً بإفشاء أمور مخدشة بشرفهن، وكان تهديده مصحوبًا بطلب استمرار علاقته الجنسية معهن، وتعمده مضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتحرشه باثنتين منهن بالقول والإشارة عن طريق وسائل اتصال لاسلكية بقصد حملهما على استمرار علاقاته الجنسية معهما، واعتدائه على حرمة حياة إحداهن الخاصة بالتقاطه صورًا لها دون رضائها أثناء تقبيلها في مكان خاص، واستخدامه حسابًا عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمته، فضلًا عن إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.





وتبين من التحقيقات تقدم المجنى عليها م ع ببلاغها المقيد برقم ۶۳۲ لسنة ۲۰۲۰ بلاغات الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام والمقيد برقم 47 لسنة ۲۰۲۰ مصر نائب عام سابق التوصيف في صدر التحقيقات الراهنة وبمطالعة التحقيقات بشأن سؤال المذكورة تبين أنها جاءت أقوالها بذات مضمون بلاغها.





وقالت المجنى عليها إن المتهم الماثل قام بهتك عرضها بالقوة وفض غشاء بكارتها بإصبعه حال تواجدها برفقته في مجمع حمام السباحة بالمجمع السكني الذي يقطن به بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ بأن جذبها بالقوة إلى حمام الاستحمام وقام بحسر ملابسها العليا وكذا قام بحصر ملابسه السفلية وقام بإظهار عضوه الذكرى وإكراهها على لعق عضوه الذكرى.





وأشارت المجنى عليها، إلى قيامه بلعق عضوها الأنثوي ووضع إصبعه فيه وفض غشاء بكارتها ونزول دم جراء ذلك وجاء أحد أصدقائها يدعى أمير هانی باصطحابها لمنزلها وقصت عليه الواقعة برمتها وقام بتهدئتها وأنها تعاني الآن من أمراض نفسية نتيجة ذلك، مما دفعها بالابتعاد عنه وعدم محادثته مرة أخرى.





وأضافت المجنى عليها "م ع" أن المتهم الماثل عاد ليهاتفها ويرسل لها الرسائل للحديث معه وقررت له أنها تعاني من النسيان وبسبب رفضها له هددها بأن لديه فيديو جنسي لها معه سوف ينعش ذاكرتها وسيقوم بنشره على موقع الفيس بوك إذا لم تتحدث معه ثم عاد وقرر أنه لا يحتفظ بأي فيديو وأرفقت لقطة فوتوغرافية من تطبيق توصيل الاماكن ( أوبر) سندا لبلاغها وكذا عدة لقطات فوتوغرافية في محادثات متبادلة بينها وبين المتهم.





وبمواجهتها بالمتهم دون أن يراها قررت أنه المتهم المعنى بأقوالها، وأنها قررت أن أحد أصدقائها ويدعى أمير هاني حضر لها لتوصيلها حال واقعة التعدي وتحدث معها، ثم قصت عليه الواقعة برمتها.





وبمواجهة المتهم أحمد بسام ذكي بالضحية م ع، أكد أنه لا يعرفها وجاءت أقواله:









س: ما قولك فيما قررت به المذكورة بالتحقيقات من أنك قمت بهتك عرضها بالقوة وفض غشاء بكارتها باصبعك حال تواجدها برفقتك في مجمع حمام السباحة بالمجمع السكني الذي تقطن به بتاريخ ۲۰۱۸/۱۰/۱۰ بأن جذبتها بالقوة إلى حمام الاستحمام وقمت بحسر ملابسها السفلية وكذا قمت بحسر ملابسك السفلية وقمت بإظهار عضوك الذكرى وإكراهها على لعقه وقيامك بلعق عضوها الأنثوى ووضع اصبعك فيه وفض غشاء بكارتها ونزول دم من جراء ذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟





ج: محصلش





س: ما قولك فيما أضافته المذكورة بالتحقيقات من أنه عقب تلك الواقعة وحال عودتها إلى منزلها اصطحبها أحد أصدقائها يدعى أمير هاني لتوصيلها إلى منزلها وأنه حال انتظارها له ووقوفك آنذاك بجانبها ووصوله قد تحدث معك، ثم قصت عليه الواقعة برمتها وقام بتهدئتها، وأنها تعاني الآن من أمراض نفسية نتيجة ذلك مما دفعها بالابتعاد عنك وعدم محادثتك مرة أخرى إلا أنك عدت وهاتفها وراسلتها مرة أخرى فقررت لك أنها تعاني من النسيان وبسبب رفضها لك هددتها بأن لديك فيديو جنسي لها معه سوف ينعش ذاكرتها وستقوم بنشره على موقع فيس بوك إذا لم تتحدث معك ثم عدت وقررت أنك لا تحتفظ بأي فيديو لها على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج: محصلش الكلام ده





س: هل اطلعت على كل اللقطات الفوتوغرافية المرفقة بالبلاغ التي ارفقتها المذكورة؟





ج: أيوه





س: وما علاقتك بتلك الرسائل؟





ج: ماليش علاقه بيها ومعرفش عنها حاجة





س: وما قولك بأن المذكورة قررت أنها تعرفت عليك عن طريق تطبيق تندر؟





ج: أنا معرفهاش





س: وما تعليلك إذن لما قررته المذكورة؟





ج: معرفش





س: أنت متهم بهتك عرض المجني عليهما م. ع، و ل.ع، و ر . أ بالقوة بأن خدرت الأولى وأفقدتها وعيها وقمت بايلاج قضيبك الذكري في دبرها وكذا بأن باغت الثانية وتعديت عليها بالضرب وحسرت عنها ملابسها العلوية وقبلتها ولامست مواضع عفتها كرها عنها وبأن حسرت ملابس الثالثة السفلية عنوة عنها وأكرهتها على لعق عضوك الذكرى وقيامك بلعق عضوها الانثوي ووضع اصبعك به وفض غشاء بكارتها عنوة على النحو المبين بالتحقيقات؟





ج: محصلش









وينشر موقع "صدى البلد" شهادات المجنى عليهن ضحايا المتهم أحمد بسام زكي:









- الضحية الأولى.. شهادة المجنى عليها "م. ع":

شهدت "م. ع" - ١٤ سنة - طالبة، إحد المجني عليهن، خلال التحقيقات أمام النيابة العامة، بأنها في غضون شهر فبراير لعام ۲۰۲۰ لبت دعوة المتهم بحضورها لمنتجعه السكني، واستقلت سيارته صحبته وتوقفه بأحد الأماكن الهادئة، وقيامه بتقبيلها وحسر عنها ملابسها العلوية ممكنا إياها من ممارسة الجنس الفموي معه، وأضافت أنها عقب ذلك قررت قطع علاقتها به فراسلها المتهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مهددا إياها بنشر صور مخلة لها وإخبار أصدقائها بما أتياه من أفعال جنسية.













الضحية الثانية.. شهادة المجنى عليها "أ. ص"

وشهدت "أ. ص"، ۲۱ سنة، طالبة، إحدى المجني عليهن، بأنها في غضون شهر يوليو لعام ۲۰۱۹ قام المتهم باصطحابها إلى أعلى سطح العقار سكنها وتقبيله لها وملامسة موطن عفتها، وقيامه بالتقاط صورة لها بهاتفه وهو يقبلها - خلسة - وإرساله تلك الصورة لها مهددا إياها بأنه سوف ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تحضر لمسكنه لإقامة علاقة جنسية معه.









الضحية الثالثة.. شهادة المجنى عليها "ج. أ"

وشهدت "ج. أ"، ١٧ سنة، بدون عمل، إحدى المجني عليهن، بأنها في غضون شهر فبراير لعام ۲۰۲۰ لبت دعوة المتهم بحضورها لمنتجعه السكنى واستدرجها لمسكنه، وقبلها ولامس موطن عفتها وقيامها بممارسة الجنس الفموي معه، وأضافت بتهديد المتهم لها بأن راسلها عبر تطبيق "واتس آب" بالحضور لمسكنه مرة أخرى وإلا سيخبر شقيقتها وأصدقائها بما أتياه من أفعال جنسية.









الضحية الرابعة.. شهادة المجنى عليها "ن. ع"

وشهدت "ن. ع"، ۲۲ سنة، طالبة، إحدى المجني عليهن، بأن المتهم أرسل لها رسالة نصية عبر تطبيق "واتس آب" طالبة منها حضورها لمسكنه لممارسة الجنس الفموي مهددة إياها في حالة عدم حضورها سوف يدعى لوالدها وأصدقائها أنها فتاة سيئة السمعة وتتعاطی المواد المخدرة والمشروبات الكحولية.





س/ وما قولك فيما أضافته المذكورة من أن شقيقتك / علياء بسام هاتفتها وهددتها بحذف ما قامت بنشره قبلك على مواقع التواصل الاجتماعي والا سوف تقوم بتحرير قضية ضدها كما هاتف المذكورة آخر يدعى وليد حجاج من طرف عائلتك يخبرها ذات المضمون؟

ج/ بالنسبة لأختي فمينفعش بناء على شغلها ومنصبها أن يتقال علي تصرفاتها انها بتهدد لانها شغالة في منظمة الأمم المتحده وده يأثر عليها وهيه أصلا من الناس اللي بيدعوا لحقوق المرأة وحقوق الانسان وفعلا هيه كلمتها يوم ۲۰۲۰/۹/۳۰ وقالتلها نادين انتي ليه حطيتي البوست ده وسالتها هو أحمد عمل ايه علشان تكتبي عنه انه متحرش وطلبت منها أدلة تثبت اني اتحرشت بيها ونادين ردت عليها وقالت هو لم يتحرش بيا ولكن البوست كانت للتوعية من ظاهرة التحرش وأختي كلمتها بغرض النصح والارشاد وقالتها ان البوست ده مذكور فيه اسمي وصورتي ومعايا والدي ومكتوب عليا متحرش وان الكلام ده يعتبر تشهير

فاستسمحتها انها تمسح البوست وردت نادين هفكر وقفلت المكالمة وبعديها بتلات ساعات اختي كلمت نادين تاني لما لقت أن البوست متشلش وقالتها شيلي البوست لو معندكيش أي أدلة تثبت تحرش أحمد بیکی وان ده فعلا تشهیر وان احنا هنرفع قضية عليكي وده برده مش بغرض التهديد ده بغرض النصح والارشاد فردت نادين وقالت انا مش هشيل البوست وهعمل اللى انا عايزاه واعملوا اللى تعملوه مش فارقه معايا ا وقفلوا المكالمة وتاني يوم انا رحت انا وبابا واختي مباحث الانترنت وعملت محضر تشهير على نادين

و ( صباح . خ ) و ( شادي .ن ) اللي ساعدوا على انتشار الموضوع وانا بعمل المحضر كان ضابط المباحث هناك ومش فاكر اسمه كلم نادين ورد عليه حد غير نادين من عيلتها وعرفه بنفسه وبلغه أنه اتقدم بلاغ ضد نادين بالتشهير وان ليها فرصة تشيل البوست في الوقت ده يا إما هنكمل اجراءات المحضر وده اللى حصل









وكانت «النيابة العامة» أقامت الدليل قِبَل المتهم مما تحصل من إقراراته بتحقيقات «النيابة العامة»، وشهادات المجني عليهن وعدد من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وما قدمه المجني عليهن من رسائل نصيَّة وصور ملتقطة للمحادثات التي أُجريت بينهن وبين المتهم، وما أثبته تقرير «مصلحة الطب الشرعي» من احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج تعاطي جوهر الحشيش المخدر.